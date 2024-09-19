THY'nin Kredi Notu BB+'ya Yükseldi

Ekonomi

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) ekipman teminatlı geliştirilmiş kredi sertifikalarına ait kredi notu BB'den BB+'ya yükseltildi.

Konuyla ilgili olarak havayolu şirketi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'na ait kredi notunu BB'den BB+'ya yükseltmiştir" denildi.