THY'nin Kredi Notu BB+'ya Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

THY'nin Kredi Notu BB+'ya Yükseldi

Fitch, THY'nin ekipman teminatlı kredi sertifikalarının notunu BB+'ya yükseltti.

19.09.2024 13:29
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TÜRK Hava Yolları'nın (THY) ekipman teminatlı geliştirilmiş kredi sertifikalarına ait kredi notu BB'den BB+'ya yükseltildi.

Konuyla ilgili olarak havayolu şirketi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'na ait kredi notunu BB'den BB+'ya yükseltmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Havacılık, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi THY'nin Kredi Notu BB+'ya Yükseldi - Son Dakika

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