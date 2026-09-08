THY ocak-ağustosta 64 milyon yolcu taşıdı, yurt dışı yolcu sayısı arttı - Son Dakika
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THY ocak-ağustosta 64 milyon yolcu taşıdı, yurt dışı yolcu sayısı arttı

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Türk Hava Yolları, ocak-ağustos döneminde taşıdığı yolcu sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artırarak 64 milyona yükseltti. Yurt dışı yolcu sayısı yüzde 6,1 artışla 41,8 milyona ulaşırken, doluluk oranı da yüzde 84,7'ye çıktı; şirketin filosu ise 566 uçağa genişledi.

Türk Hava Yollarının (THY), ocak-ağustos döneminde taşıdığı yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 64 milyona ulaştı.

THY, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) Ocak- Ağustos 2026 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin ocak-ağustosta taşıdığı yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 64 milyon olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu sayısı yüzde 6,1 artışla 41,8 milyona, yurt içi yolcu sayısı ise yüzde 4,3 yükselişle 22,2 milyona çıktı.

Geçen yılın aynı döneminde yüzde 82,7 olan yolcu doluluk oranı yüzde 84,7'ye yükselirken, yurt dışı doluluk oranı yüzde 84,5, yurt içi doluluk oranı ise yüzde 86,5 oldu.

Uçulan nokta sayısı ocak-ağustos döneminde bir önceki yıl 353 iken 358'e çıktı. Uçak sayısı ise yüzde 13 yükselişle 501'den 566'ya yükseldi.

Ağustosta taşınan yolcu sayısı 10 milyon oldu

Şirketin ağustosta taşıdığı yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 10 milyon olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu sayısı yüzde 5 yükselişle 6,4 milyona, yurt içi yolcu sayısı ise yüzde 6,8 artışla 3,6 milyona çıktı.

Geçen yılın ağustos ayında yüzde 86,6 olan yolcu doluluk oranı yüzde 88'e yükselirken, yurt dışı doluluk oranı yüzde 87,6, yurt içi doluluk oranı ise yüzde 91,3 oldu.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Ekonomi, Ağustos, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi THY ocak-ağustosta 64 milyon yolcu taşıdı, yurt dışı yolcu sayısı arttı - Son Dakika

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