THY'ye 'Yolcu Taşımacılığı'da Ödül - Son Dakika
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Ekonomi

THY'ye 'Yolcu Taşımacılığı'da Ödül

THY\'ye \'Yolcu Taşımacılığı\'da Ödül

Türk Hava Yolları, hizmet ihracatında zirveye çıkarak ödül kazandı. Törende 54 ödül verildi.

22.11.2024 11:17
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Türk Hava Yolları, Hizmet İhracatçıları Birliği'nin 6. Hizmet İhracatçıları Birliği ödül töreninde "Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri" kategorisinde zirvede yer aldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde 18 farklı kategoride toplam 54 ödül verildi.

6. Hizmet İhracatçıları Birliği ödül töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Geçen yıl yüzde 5,1 büyümeyle kapatan ülke ekonomimiz, bu yıl da ilk 6 ay itibarıyla yüzde 3,8'lik büyüme sağladı ve buna en büyük katkıyı veren, net mal ve hizmet ihracatı oldu. Kişi başına milli gelirimizi 13 bin 243 dolara geçen yıl sonu itibarıyla yükselttik. Bu yıl sonunda 15 bin dolar sınırına dayanacağız" ifadelerini kullandı.

Alınan ödülle ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, " Türkiye'nin hizmet ihracatı rekortmeni olarak zirvedeki yerini koruyan bayrak taşıyıcımız, küresel alanda ülkemizi gururla temsil etmeye devam ediyor. Türkiye'nin ekonomik büyümesinin önemli göstergelerinden biri olan hizmet ihracatı alanında 2024 yılı hedeflerimizi aşarak ulaştığımız bu başarı, çalışanlarımızın üstün gayreti ve misafirlerimizin bize olan güveni sayesinde mümkün oldu. Gelecekte de yenilikçi adımlarla bayrağımızı daha yükseklere taşımaya kararlıyız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi THY'ye 'Yolcu Taşımacılığı'da Ödül - Son Dakika

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