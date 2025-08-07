Thyseed, Asya Pazarına Premium Beslenme Çözümleri Sunacak

Bebek bakım markası Thyseed, 2025 yılında Güneydoğu Asya'daki ailelere premium güvenlik sertifikalı beslenme çözümlerini sunmayı planladığını duyurdu.

Dünyanın önde gelen bebek bakım Thyseed, 2025 yılında Güneydoğu Asya'daki ailelere premium güvenlik sertifikalı beslenme çözümlerini sunmayı planladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin'de faaliyetlerini sürdüren marka, güvenlik standartlarını yeni pazarlara taşımayı hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre; kuruluşundan bu yana firma, önemli iş birlikleri sayesinde bebeklerin beslenme ürünleriyle ilk etkileşimlerinden itibaren onları korumaya yönelik bir taahhüdünü savunuyor.

Ürünler kontrol ediliyor

Markanın ürünleri, zararlı maddeler içermediğinden emin olmak için SGS ve diğer güvenilir kurumlar tarafından 40'tan fazla sıkı teste tabi tutuluyor. Firmanın tasarımcıları, her ürünü 0-3 yaş arası bebeklerin özel ihtiyaçlarına uyacak şekilde, yutma şekilleri, kavrama becerisinin gelişimi ve ağız becerilerinin gelişimi gibi unsurları göz önünde bulundurarak, gereksiz özelliklerden kaçınarak ve doğal beslenme içgüdülerini destekleyerek tasarlıyor. - İSTANBUL