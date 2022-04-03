Tibet'te Bu Yıl Büyük Projelere 22 Milyar Dolar Yatırım Planlanıyor - Son Dakika
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Tibet'te Bu Yıl Büyük Projelere 22 Milyar Dolar Yatırım Planlanıyor

03.04.2022 13:32
Tibet'te Bu Yıl Büyük Projelere 22 Milyar Dolar Yatırım Planlanıyor

LHASA, 3 Nisan (Xinhua) — Bölgesel kalkınma ve reform komisyonuna göre bu yatırım; demiryolu, otoyol ve havaalanı inşası ile su kaynaklarının korunması, temiz enerji, yeşil sanayi, turizm ve sınır ticareti lojistiği gibi 181 proje için kullanılacak. Komisyon, bu yılın ilk çeyreğinde 23,3 milyar yuan yatırımla toplam 24 yeni projeye başlandığını belirtti. Çin, bölgede yüksek kaliteli […]

LHASA, 3 Nisan (Xinhua) — Bölgesel kalkınma ve reform komisyonuna göre bu yatırım; demiryolu, otoyol ve havaalanı inşası ile su kaynaklarının korunması, temiz enerji, yeşil sanayi, turizm ve sınır ticareti lojistiği gibi 181 proje için kullanılacak. Komisyon, bu yılın ilk çeyreğinde 23,3 milyar yuan yatırımla toplam 24 yeni projeye başlandığını belirtti. Çin, bölgede yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmek için çalışıyor. Tibet'in ekonomik ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025), 13. Beş Yıllık Plan dönemindeki toplam yatırım miktarına kıyasla yüzde 58 artışla bölgedeki kilit projelere 600 milyar yuanın üzerinde yatırım yapılması planlanıyor.

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TEM Otoyolu, Yatırım, Reform, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Tibet'te Bu Yıl Büyük Projelere 22 Milyar Dolar Yatırım Planlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tibet'te Bu Yıl Büyük Projelere 22 Milyar Dolar Yatırım Planlanıyor - Son Dakika
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