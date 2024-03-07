Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakkal esnafının kültürel ve sosyal yaşamdaki yerini önemsediklerini bildirerek, "Bakkal esnafımız başta olmak üzere tüm küçük işletmelerimizin rekabet gücünü artırmak, modern ticaretin gerekliliklerine uyum sağlamalarını desteklemek için durmadan çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Bolat, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Bakanlıkta, Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan ve beraberindeki 12 oda başkanıyla bir araya geldiklerini aktardı.
Geleneksel alışveriş noktalarından bakkal esnafının kültürel ve sosyal yaşamdaki yerini önemsediklerine işaret eden Bolat, "Bu kadim mesleğin sürdürülebilirliği için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Pandemi döneminde sağladığımız hibe destekleriyle esnafımızın yanında olduğumuzu gösterdik ve kredi limitlerinin artırılması gibi yeni desteklerimizle onların yanında olmaya devam edeceğimizin sözünü verdik. Bakanlık olarak, bakkal esnafımız başta olmak üzere tüm küçük işletmelerimizin rekabet gücünü artırmak, modern ticaretin gerekliliklerine uyum sağlamalarını desteklemek için durmadan çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Ekonomi › Ticaret Bakanı: Bakkal esnafının rekabet gücünü artırmak için çalışıyoruz - Son Dakika
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, binlerce kişiye ekmek kapısı olacak Nazilli 2. Organize Sanayi Bölgesi için yer tespitinin yapıldığını müjdeledi. Nazilli'de 20 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülen ve Sümerbank'ın 5 katı büyüklüğünde bir alana kurulacak olan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin yer tespiti yapıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'yı makamında ağırladı. Büyükelçi Purnama'ya kentteki fosil sergisi gezdirildi ve Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaretin arttırılması hedeflendi.
Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, ilçe ekonomisine önemli bir katkı sağlayan Deniz Tekstil işletmesini Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile birlikte ziyaret etti. İki başkan, atölyenin önemine vurgu yaparak çalışanlara kolaylıklar diledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine ziyarette bulundu. Aydın, AK Parti Gölbaşı Seçim İrtibat Bürosu'nu ve Balkar Beldesi Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.
Kırgızistan'da Toktogul ve Uç-Korgon hidroelektrik santrallerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle enerji tüketimine sınırlama getirildi. Ülkede enerji açığı olduğu için elektrik kullanımı kısıtlanacak ve programlanmış elektrik kesintileri yapılacak. Kırgızistan Cumhurbaşkanı, enerji tesislerindeki sorunlara dikkat çekerek, enerji sektörünü düzeltmek için çalıştıklarını belirtti. Ülkede enerji ihtiyacı her geçen yıl artarken, hidroelektrik santrallerinin eksikliği nedeniyle enerji ithal ediliyor.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) Karadeniz Bölgesi koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında Amasya, Tokat, Ordu ve Samsun'da 'Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri' düzenlendi. Seminerlerde dış ticaret konusunda uzman eğitmen Hakan Akın katılımcılarla deneyimlerini paylaştı. AİA Karadeniz Projesi, KOBİ'lerin rekabet güçlerini artırarak yurt dışı pazarlarına açılmalarına destek olmayı amaçlamaktadır.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Bursa'da düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliği, gençlerin ilgisiyle başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarının stantlarında görevlendirilen uzmanlar, gençlere sunulan destekleri anlattı. Etkinlikle gençlerin eğitim, staj, kariyer ve girişimcilik fırsatlarından faydalanmaları amaçlanıyor. Üniversiteli gençler etkinliğe öğrenci kimlikleriyle ücretsiz olarak katılabilecek.
Çin'in toplam mal ithalat ve ihracatı, 2024 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,7 artış gösterdi. Ocak-Şubat döneminde ülkenin mal dış ticareti 6,61 trilyon yuan olarak gerçekleşti. İhracat yıllık yüzde 10,3 artarken, ithalat yüzde 6,7 artış gösterdi. Çin, bu dönemde ithalat ve ihracatın tarihi bir zirveye ulaştığını ve beşinci ayda da yıllık bazda büyüme kaydettiğini açıkladı.
Çanakkale İl Özel İdaresi, Vali İlhami Aktaş'ın katılımıyla 2024 yılı asfalt sezonunun açılışını gerçekleştirdi. Açılış programına Vali Aktaş, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder ve diğer yetkililer katıldı. Vali Aktaş, yol çalışmalarının devam ettiği ekiplere teşekkür ederek, vatandaşların yaşam standartlarını arttırmak için çalışmalara devam edileceğini belirtti.
Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza OSB Müdürü Hasbi Altuntaş, inşası tamamlanan süt ürünleri fabrikasında incelemelerde bulundu. Fabrikanın mayıs ayında üretime geçeceği ve yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlayacağı belirtildi. Kurulan fabrikanın bölge ekonomisine katkı sağlayacağı vurgulandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?