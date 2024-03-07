Ticaret Bakanı: Bakkal esnafının rekabet gücünü artırmak için çalışıyoruz

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakkal esnafının kültürel ve sosyal yaşamdaki yerini önemsediklerini bildirerek, "Bakkal esnafımız başta olmak üzere tüm küçük işletmelerimizin rekabet gücünü artırmak, modern ticaretin gerekliliklerine uyum sağlamalarını desteklemek için durmadan çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Bakanlıkta, Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan ve beraberindeki 12 oda başkanıyla bir araya geldiklerini aktardı.

Geleneksel alışveriş noktalarından bakkal esnafının kültürel ve sosyal yaşamdaki yerini önemsediklerine işaret eden Bolat, "Bu kadim mesleğin sürdürülebilirliği için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Pandemi döneminde sağladığımız hibe destekleriyle esnafımızın yanında olduğumuzu gösterdik ve kredi limitlerinin artırılması gibi yeni desteklerimizle onların yanında olmaya devam edeceğimizin sözünü verdik. Bakanlık olarak, bakkal esnafımız başta olmak üzere tüm küçük işletmelerimizin rekabet gücünü artırmak, modern ticaretin gerekliliklerine uyum sağlamalarını desteklemek için durmadan çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.