Ticaret Bakanı Bolat, Global Turks New York Forum'da konuştu:

NEW Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk diasporasının Türkiye'nin ekonomik, ticari ve küresel bağlantılarının güçlenmesine önemli katkı sağladığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Bolat, Global Turks Vakfı tarafından düzenlenen Global Turks New York Forum'da konuştu.

New York'ta yoğun bir program yürüttüklerini kaydeden Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili toplantılarına katıldıklarını ve bakanlar olarak çeşitli temaslarda bulunduklarını ifade etti.

Bolat, Türkiye'nin son yıllarda yurt dışındaki örgütlenme ve diaspora faaliyetlerinde önemli bir mesafe aldığını vurguladı.

Türklerin ABD'de ve diğer ülkelerde farklı kuruluşlar çatısı altında yürüttüğü faaliyetlerin Türkiye açısından önemine işaret eden Bolat, bu yapıların kendi çevrelerinde oluşturdukları etki alanlarıyla Türkiye'nin tanıtımına katkı sunduğunu söyledi.

Bolat, yurt dışındaki Türklerin, Türkiye ile bulundukları ülkeler arasında köprü görevi üstlenebileceğini belirterek, "Gittiğimiz ülkelerde güçlü Türk topluluklarını görmekten kıvanç duyuyoruz. Dünyanın neresine gidersek gidelim, artık güçlü bir oyuncu Türkiye'nin gördüğü saygınlık ve itibardan büyük bir gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin küresel görünürlüğünde Türk Hava Yolları, Türk dizileri, oyun sektörü ve sanayideki gelişmelerin de önemli rol oynadığına dikkati çekerek, Türk diasporasının ülkenin ekonomik, ticari ve küresel bağlantılarının güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti.