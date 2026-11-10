Ticaret Bakanı Bolat imzalı Ahi Esnaf Beratı, 62 yıllık berber Cemal Akça\'ya verildi

İstanbul'un Eminönü semtinde 62 yıldır berberlik yapan 78 yaşındaki Cemal Akça'ya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın imzasını taşıyan Ahi Esnaf Beratı verildi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesinden İstanbul'a gelen Akça, Eminönü'nün Mercan semtindeki Tacirhane Sokak'ta bulunan iş yerinde 62 yıldır berberlik yapıyor. İlerleyen yaşına rağmen her sabah dükkanını açan Akça, müşterilerini tıraş etmeyi sürdürüyor.

Çevresinde güler yüzü ve çalışkanlığıyla tanınan Akça, ahilik kültürünün temel ilkelerini benimseyen, dürüst ve örnek ticaret anlayışıyla faaliyet gösteren esnaf ve işletmelere verilen Ahi Esnaf Beratı'na layık görüldü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın imzasını taşıyan Ahi Esnaf Beratı'nı, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan Akça'ya takdim etti.

"Ahilik ve esnaf kültürünü yıllarca yaşatmış birisi"

Bakan Yardımcısı Gürcan, Eminönü'nde Cemal Akça'nın iş yerinde düzenlenen berat takdim töreninde yaptığı açıklamada, Akça'ya Ahi Esnaf Beratı'nı Bakan Bolat'ın selamlarını ileterek takdim ettiklerini belirterek, "Hem hatıra olarak kalması hem de bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine duyduğumuz takdirin bir göstergesi. Emeği çok büyük. Çevresinde tanınan, sevilen ve sayılan bir insan. Ahilik ve esnaf kültürünü yıllarca yaşatmış birisi." dedi.

Ticaret Bakanlığı olarak esnafın, sanatkarın ve tüccarın yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Gürcan, bu kesimlerle işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

"Bugünleri görmek benim için büyük mutluluk"

Cemal Akça da Ahi Esnaf Beratı'na layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugünleri görmek benim için büyük mutluluk. Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin." diye konuştu.

Eminönü'nde çok uzun zamandır esnaflık yaptığını anımsatan Akça, "62 yıldır bu dükkanda ekmeğimizi kazanıyoruz. Mesleğimizi severek yaptık, bugünlere geldik. Böyle bir beratla onurlandırılmak benim için ayrı bir mutluluk." ifadelerini kullandı