Ticaret Bakanı Bolat: "Türkiye ve ABD olarak karşılıklı ticaretimizi daha da ileri taşımak için birlikte çaba göstermeye devam edeceğiz" - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: "Türkiye ve ABD olarak karşılıklı ticaretimizi daha da ileri taşımak için birlikte çaba göstermeye devam edeceğiz"

Ticaret Bakanı Bolat: "Türkiye ve ABD olarak karşılıklı ticaretimizi daha da ileri taşımak için birlikte çaba göstermeye devam edeceğiz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Daha öncesinde Türkiye ve ABD Ticaret Bakanlıkları teknik heyetleri arasında önümüzdeki ay Washington D.C.'de TIFA (Ticaret ve Yatırım Konseyi) toplantısının yapılması konusunda her iki ülkenin Ticaret Bakanları olarak mutabık kaldık.

25.04.2025 22:32
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Daha öncesinde Türkiye ve ABD Ticaret Bakanlıkları teknik heyetleri arasında önümüzdeki ay Washington D.C.'de TIFA (Ticaret ve Yatırım Konseyi) toplantısının yapılması konusunda her iki ülkenin Ticaret Bakanları olarak mutabık kaldık. Türkiye ve ABD olarak karşılıklı ticaretimizi daha da ileri taşımak için birlikte çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Ülkemiz ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, bugün cuma akşamı ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Jamieson Greer ile çevrimiçi detaylı bir görüşme gerçekleştirdik. İki tarafça da son derece yapıcı ve verimli geçen görüşmede, öncelikle ABD'li muhataplarımızı yeni görevleri dolayısıyla tebrik ettik. İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini daha da ileriye taşımaya yönelik güçlü iradeyi vurguladık" ifadelerini kullandı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump tarafından daha önce ortaya konulan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin hayata geçirilmesi için iki ülkenin de kararlı olduğunu vurgulayan Bolat, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve ABD Başkanı Sayın Trump tarafından daha önce ortaya konan karşılıklı yıllık 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin hayata geçirilmesi için iki ülkenin güçlü iradesi görüşmede bir kez daha teyit edilmiştir. Bu kapsamda, enerji, kimya, otomotiv, tekstil-hazır giyim, tarım, dijital ekonomi ve altyapı gibi birçok alanda karşılıklı iş birliklerinin artırılması hedefi dile getirilmiştir. İlave olarak ABD'li muhataplarımıza ABD'nin yeni dönemdeki ticaret politikalarını dikkatle takip ettiğimizi belirterek, yakın diyalog içinde çalışmaya hazır olduğumuzu, karşılıklı ticaretimizi artırmak için ortaklaşa öneriler geliştirebileceğimizi ifade ettik" açıklamasında bulundu.

Türkiye ve ABD'nin karşılıklı ticari ilişkilerini daha da ileri taşımak için çaba göstereceklerine değinen Bolat, "ABD'li Bakanlar, ABD için, Türkiye'nin ticaret ve yatırım ortağı olarak kritik önemini bildiklerini, beraber çalışmaya hazır olduklarını, iki ülkenin ticaret hacmini artırmak konusunda iş birliği yapmaya, yeni alanlarda ortaklıklar geliştirmeye, bu noktada yeni fikirlere ve önerilere açık olduklarını belirttiler. ABD Ticaret Bakanı Lutnick ve Büyükelçi Greer ile kısa sürede bir araya gelmeyi hedefliyoruz. Daha öncesinde Türkiye ve ABD Ticaret Bakanlıkları teknik heyetleri arasında önümüzdeki ay Washington D.C.'de TIFA (Ticaret ve Yatırım Konseyi) toplantısının yapılması konusunda her iki ülkenin Ticaret Bakanları olarak mutabık kaldık. Türkiye ve ABD olarak karşılıklı ticaretimizi daha da ileri taşımak için birlikte çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Bolat: 'Türkiye ve ABD olarak karşılıklı ticaretimizi daha da ileri taşımak için birlikte çaba göstermeye devam edeceğiz' - Son Dakika

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