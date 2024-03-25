Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İşsizlik Oranı Geriliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Orta Vadeli Program (OVP) ile yapısal reformların hızla gerçekleşmesi sonucunda işsizlik oranının gerilediğinin net şekilde görüldüğünü belirterek, "Önümüzdeki süreçte atılacak adımlar ile üretimimiz arttıkça ihracatımız da artacak, bu sayede işsizlik problemi büyük ölçüde azaltılacaktır." ifadesini kullandı.
???????Bolat, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023 yılına ilişkin işsizlik rakamlarını değerlendirdi.
İşsizliğin yüzde 9,4 ile son 10 yılın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini aktaran Bolat, Türkiye'nin yaşadığı birçok badireye ve milleti yasa boğan 6 Şubat deprem felaketine rağmen pozitif seyrin devam ettiğini bildirdi.
Bolat, 2013 yılında işsizliğin yüzde 8,9, 2014'te yüzde 9,9 ve 2022'de yüzde 10,4 olduğunu hatırlattı.
Geçen yıl toplam istihdam edilenlerin sayısının 880 bin kişi artarak 31 milyon 632 bine ulaştığını belirten Bolat, "Türkiye ekonomisinde 2005 yılına göre 12 milyon 275 bin kişilik yeni istihdam meydana gelmiştir. Yıllar içerisinde işsizlik oranının azalması noktasındaki olumlu ivme 2023 yılında da devam etti. İstihdam oranımız bir önceki yıla göre 0,8 puan artarak yüzde 48,3 olarak gerçekleşti. 2005 yılından 2023 yılına gelindiğinde ise istihdam oranı 8,3 puan yükseldi." bilgisini verdi.
"Sanayi alanındaki atılımlar, iş gücü istatistiklerine yansıyor"
Bolat, tarım istihdamının toplam istihdam içindeki payının 2005 yılında 4 milyon 945 bin kişi ile yüzde 25,5, geçen yıl ise 4 milyon 695 bin kişi ile yüzde 14,8 olarak gerçekleştiğini ifade etti.
Sanayi istihdamının toplam istihdam içindeki payının 2005'te yüzde 21,4, inşaat istihdamının yüzde 5,7 ve hizmetler istihdamının yüzde 47,4 olduğuna işaret eden Bolat, bu oranların geçen yıl ise sırasıyla yüzde 21,2, yüzde 6,3 ve yüzde 57,6 olarak gerçekleştiğini aktardı.
Bolat, Türkiye'nin sanayi alanındaki atılımlarının iş gücü istatistiklerine önemli bir yansıması olduğuna değinerek, "Türk inşaat, yapı sektörünün de istihdama katkısı net bir şekilde görülüyor. Ayrıca bu veriler, hizmetler alanındaki ekonomik büyümenin net bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.
"Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"
İş gücüne katılma oranının ise geçen yıl 0,2 puan artışla yüzde 53,3 olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Bolat, 2005 yılına göre bu oranda 9,2 puan artış yaşandığını bildirdi.
Bolat, kadınlarda iş gücüne katılma oranının geçen yıl 0,7 puan yükselişle yüzde 35,8 olduğu, bunun 2005'te ise yüzde 21,3 olarak kaydedildiğini aktardı.
Çalışma hayatını kadın ve erkek üzerinden değerlendiren Bolat, "Erkeklerde 2023 yılında istihdam, 2005 yılına göre 6 milyon 792 bin kişi artarak 21 milyon 286 bin oldu. Kadınlarda ise geçen yıl istihdam, 2005 yılına göre 5 milyon 573 bin kişi yükselerek 10 milyon 346 bin olarak kayda geçti." bilgisini verdi.
Bolat, kadınların iş hayatındaki varlığını önemsediklerinin de altını çizerek, şunları kaydetti:
"Hükümetimizin kurulmasının hemen ardından açıklanan 2024-2026 Orta Vadeli Program ile yapısal reformların hızla gerçekleşmesiyle işsizlik oranımızın gerilediği net bir şekilde görülmüştür. Önümüzdeki süreçte atılacak adımlar ile üretimimiz arttıkça ihracatımız da artacak, bu sayede işsizlik problemi büyük ölçüde azaltılacaktır. Bu hedef için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."
Son Dakika › Ekonomi › Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İşsizlik Oranı Geriliyor - Son Dakika
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