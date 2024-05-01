Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Ticaret Bakanları toplantısına katılacak

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın Fransa'da düzenlenecek OECD Ticaret Bakanları toplantısına iştirak edecek, ikili görüşmeler yapacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bolat, OECD Ticaret Bakanları toplantısına katılmak üzere yarın Fransa'ya gidecek.

Singapur Sürdürülebilirlik, Çevre ve Ticaret Bakanı Grace Fu ile görüşecek olan Bolat, ardından bakanlar konferansının açılış oturumuna katılacak.

Bolat'ın, program kapsamında düzenlenecek "sürdürülebilir kapsayıcı bir ekonomi ve topluma ulaşma: ortak zorluklar üzerine kanıt temelli politika yapımı", "güçlü ekonomik büyümeyi hızlandırmak için serbest ticaretin ve yatırımın teşvik edilmesi: kurallara dayalı, serbest ve adil bir uluslararası ekonomik düzen" ve "ekonomik dayanıklılık: veri-temelli tanımlama ve tartışma" oturumlarına katılması bekleniyor.

Bakan Bolat, ikili görüşmeler de yapacak.