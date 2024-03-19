Ticaret Bakanlığı, 2023 ve 2024 yıllarında 848 milyon lira idari para cezası uyguladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, 2023 ve 2024 yıllarında 848 milyon lira idari para cezası uyguladı

Ticaret Bakanlığı, otomotiv, emlak, haksız fiyat, fiyat etiketi ve diğer iç ticaret mevzuatı kapsamında yaptığı denetimler sonucunda 2023 ve 2024 yıllarında toplam 848 milyon 240 bin 387 lira idari para cezası uyguladığını açıkladı. Bakanlık, piyasa bozucu ve tüketiciyi yanıltıcı davranışlara karşı tedbirler aldığını ve mücadelesini sürdürdüğünü belirtti.

19.03.2024 09:45  Güncelleme: 09:50
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Ticaret Bakanlığının 2023 ve 2024 yıllarında toplam 848 milyon 240 bin 387 lira idari para cezası uyguladığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığının 2023 ve 2024 yılında otomotiv, emlak, haksız fiyat, fiyat etiketi ve diğer iç ticaret mevzuatı kapsamında yürüttüğü denetim faaliyetleri neticesinde toplam 848 milyon 240 bin 387 lira idari para cezası uyguladığı açıkladı.

Bakanlık, piyasa bozucu ve tüketiciyi yanıltıcı davranışlara yönelik tedbirler aldığını ve almaya devam ettiğini açıkladı. Bakanlık, fahiş fiyat ve stokçulukla olan mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini, bu çerçevede denetim faaliyetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

2023 ve 2024 yılında 212 milyon 176 bin 230 lira idari para cezası uygulandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023 yılında 135 milyon 104 bin 257 lira, 2024 yılında ise 77 milyon 71 bin 973 lira olmak üzere toplamda 212 milyon 176 bin 230 lira idari para cezası uygulandı. Bu alanda aldığımız tedbirler sonucunda; piyasa dengesini bozmaya ve haksız kazanç elde etmeye yönelik faaliyetlerin önüne geçilmesi noktasında önemli mesafeler kat ettik. Diğer yandan 81 ilde Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla da piyasa denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda 2023 yılında 124 bin 188 adet firmanın 4 milyon 21 bin 80 adet ürünü denetlenmiş olup 43 bin 864 adet aykırı ürüne 96 milyon 851 bin 871 lira idari para cezası uygulandı. 2024 yılının ilk iki ayında ise 43 bin 590 adet firmanın 1 milyon 53 bin 440 adet ürünü denetlenmiş olup 9 bin 117 aykırı ürüne 34 milyon 666 bin 798 lira idari para cezası kesilmiştir."

688 firmaya 404 milyon 741 bin 914 lira idari para cezası uygulandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç ticaret alanında otomotiv ve emlak sektörlerinde pek çok düzenlemenin yürürlüğe konulduğu belirtilerek, "Otomotiv sektörüne yönelik bu düzenlemelerimize uymayanlar hakkında ülkemizin dört bir yanında yoğun denetim faaliyetleri yürütüyoruz. Bu denetimlerimiz kapsamında bugüne kadar 2 bin 258 firmayı denetledik ve toplam 688 firmaya 404 milyon 741 bin 914 lira idari para cezası uyguladık. Otomotiv sektöründe olduğu gibi emlak sektöründe de yaşanan gerçeklikten uzak, spekülatif fiyat artışları sonucu oluşan tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek üzere çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bu kapsamda emlak sektörüne yönelik denetimlerimiz sonucunda toplam bin 338 işletmeye yaklaşık 100 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan yapılan açıklamada Bakanlığın; otomotiv, emlak, haksız fiyat, fiyat etiketi ve diğer iç ticaret mevzuatı kapsamında yürüttüğü denetim faaliyetleri neticesinde 2023 ve 2024 yıllarında toplam 848 milyon 240 bin 387 lira idari para cezası uyguladığı bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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