Ticaret Bakanlığı, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara ceza uyguladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara ceza uyguladı

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun incelediği 927 dosyada, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilerek durdurma cezası ve toplam 148 milyon 783 bin 980 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bakanlık, indirim marketlerinin internet siteleri aracılığıyla yapılan haksız ticari uygulamaları da ele aldı. Ayrıca, elektronik ticarette tüketicileri yanıltan sahte yorumların önlenmesi için de idari yaptırım kararı alındı.

22.07.2024 09:37
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Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun incelediği 927 dosyada, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilerek durdurma cezası ve toplam 148 milyon 783 bin 980 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bakanlık bünyesinde çalışmalarını sürdüren Reklam Kurulu'nun bu yılın ilk 7 ayında kurul tarafından toplam bin 64 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulduğu kaydedildi. Kurulun 9 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen 347 sayılı toplantısında karara bağlanan 133 adet dosyadan 116'sının mevzuata aykırı bulunduğu bildirilen açıklamada, mevzuata aykırı bulunan reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 21 milyon 350 bin 201 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği bilgisi verildi. Ayrıca, kurul tarafından 1 dosya hakkında erişimin engellenmesi kararı verildi.

22 milyon liraya yakın ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'indirim marketi' olarak bilinen perakende işletmelerin internet siteleri aracılığıyla yaptıkları tanıtım ve mesafeli satış uygulamalarının haksız ticari uygulama boyutuyla ele alındığı ifade edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, belirtilen internet sitelerinde ürünleri görmek ve sepete eklemek için üyelik gerektiği ancak satın alma işlemi için ürün stoklarının kontrol edilmesi gerekliliği ortaya çıktığı ifadelerine yer verilen açıklamada, "Üyelik olmasına rağmen en yakın şubedebile ürünün stokta olmadığı belirtildiği için siparişin tamamlanamadığı tespit edilmiştir. İncelemeler sonucunda, internet sitelerinde tüketicilerin ürünleri görüntülemek ve satın almak için üyelik gerektiği ancak 'teslimat adresine göre stok bilgilerinin değişebileceği' bilgisinin eksik olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ürün fiyatının geçerliliği süresi veya stok sınırı hakkında bilgi verilmediği için tüketicilerin yanıltıldığına karar verilmiş ve idari yaptırım uygulanmıştır. Reklam Kurulu, tüketici mağduriyetlerini önlemek ve reklam mevzuatına uyumu artırmak amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile iş birliği yaparak elektronik ticaret sektöründeki tüm reklam verenleri bilgilendirmiştir" dendi.

Tüketicileri yanıltan sahte yorumlar önlendi

Ayrıca kurulun, elektronik ticarette tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen tüketici yorumlarının düzenlenmesindeki eksiklikleri belirleyerek, sahte ve yanıltıcı yorumların önlenmesi için internet sitelerine yönelik idari yaptırım kararı aldığı kaydedilen açıklamada,

"Bu kararlar, özellikle turizm ve yeme içme gibi hizmet sektörlerindeki tüketici deneyimlerini koruma amacını taşımaktadır. Reklam Kurulu, değerlendirme sıralaması ve şartları konusunda tüketicilerin yeterince bilgilendirilmediği ve sadece mal ve hizmet satın alanların yorum yapmasına izin verilmesi kuralına aykırı şekilde tüketici yorumlarına yer veren internet siteleri hakkında idari yaptırım uygulamıştır. Tüketicilerimizin korunması amacıyla Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, çevrimiçi alışverişlerde gerçek deneyimlere dayanmayan yorumlarla tüketicilerimizin satın alma kararlarının manipüle edilmesini önlemeye yönelik inceleme ve denetimlere devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara ceza uyguladı - Son Dakika

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