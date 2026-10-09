Ticaret Bakanlığı bazı pirinç ve çeltik ürünlerinin ithalatında gözetim uygulayacak

Ticaret Bakanlığı bazı pirinç ve çeltik ürünlerinin ithalatında gözetim uygulayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ticaret Bakanlığının tebliği Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi; bazı pirinç ve çeltik ürünlerinin ithalatında gözetim uygulanacak. Kayda alınan eşya listesine eklenen ürünler için kayıt merkezi İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği oldu.
Bazı pirinç ve çeltik ürünlerinin ithalatında gözetim uygulanması kararlaştırıldı.
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, ithalatı yapılan bazı pirinç ve çeltik ürünleri gözetim uygulaması kapsamında kayda alınan eşya listesine eklenirken, kayıt merkezi olarak İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği yetkilendirildi.
Kaynak: AA
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