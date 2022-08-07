Ticaret Bakanlığı haziranda 675 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Ticaret Bakanlığı haziranda 675 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

07.08.2022 09:13
Ticaret Bakanlığı haziranda 675 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında haziranda 675 firma için izin belgesi düzenledi.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında haziranda 675 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın haziran ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, haziranda 675 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, 10 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 23 oldu. Söz konusu ayda 1 firmaya hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı haziranda 675 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:54 Emel Sayın'ın kardeşi Fatoş Sayın yaşamını yitirdi: Ne desem yetmiyor
07:40 Binlerce ton tahıl! Ukrayna'dan gelen 3 gemi daha bugün İstanbul Boğazı'ndan geçecek
06:18 İsrail abluka altındaki Gazze'ye saldırıyor! 6'sı çocuk 24 Filistinli öldürüldü
06:01 Çin meydan okumaya devam ediyor! Sarı Deniz ve Bohay Denizi'nde askeri tatbikat yapacak
04:19 Küba'daki ham petrol depolama tesislerinde korkunç patlama: Ölü, kayıp ve yaralılar var
00:29 Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs vaka tablosunu yayınladı!
00:27 Kan donduran olay! Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen adam, kavga ettiği komşularının boğazını kesti
00:25 Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! 10 ilde sel ve baskınlar yaşanabilir
00:24 Fenerbahçe, Valencia forması giyen Maxi Gomez ile her konuda anlaştı
23:59 Programında kavga çıkan sunucu Pınar Ardor: Enginyurt'un koruması Şimşek'i darbetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 09:13:28. #1.11#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı haziranda 675 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement