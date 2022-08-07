Buna göre, haziranda 675 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, 10 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Ticaret Bakanlığı haziranda 675 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi - Son Dakika

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