Taksitli satışlarda temerrüt koşulları düzenlendi - Son Dakika
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Taksitli satışlarda temerrüt koşulları düzenlendi

18.08.2022 12:24
Taksitli satışlarda temerrüt koşulları düzenlendi

Ticaret Bakanlığı düzenlemesiyle taksitli satışlarda temerrüde düşen tüketicinin tüm borcunu ödemesinin daha geç talep edilmesi sağlanacak.

Ticaret Bakanlığı düzenlemesiyle taksitli satışlarda temerrüde düşen tüketicinin tüm borcunu ödemesinin daha geç talep edilmesi sağlanacak.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımladı.

Yönetmelikle taksitli satış sözleşmelerinde tüketicinin ödemede temerrüde düşmesi durumunda uygulanacak usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, temerrüt durumunda satıcı veya sağlayıcı, kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa bu hak ancak satıcı veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması şartıyla kullanılabilecek. Tüketici sözleşmede yer alan bedelin en az 10'da birini oluşturan ve birbirini izleyen en az iki taksiti veya sözleşmede yer alan bedelin en az 4'te birini oluşturan bir taksiti ödemede temerrüde düşerse satıcı bu hükümden yararlanacak.

Satıcı veya sağlayıcının bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az 30 gün süre vermesi, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile muacceliyet (borcun vadesinin gelmesi) uyarısında bulunması zorunlu olacak.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, değişiklikle, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a ve bu yıl yasalaşan "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un ile getirilen taksitle satışlarda temerrüt koşullarına ilişkin tüketici lehine düzenlemeye uyum sağlanması amaçlandı.

Bu kapsamda, yönetmelikte tüketicinin temerrüdüne ilişkin hüküm güncellenirken yapılan değişiklikle, ödeme güçlüğüne giren tüketicinin tüm borcunu ödemesinin daha geç talep edilmesi sağlandı.

Yönetmelikle, cayma hakkının kullanılması durumunda tüketicinin katlanmakla yükümlü olduğu iade masraflarının satıcı veya sağlayıcılar tarafından da karşılanabilmesine imkan verildi.

Yönetmelik, 1 Ekim 2022'de yürürlüğe girecek.

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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Taksitli satışlarda temerrüt koşulları düzenlendi - Son Dakika

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