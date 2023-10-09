Ticaret Bakanlığı aldatıcı emlak ilanı paylaşanlara kişi başı 100\'er bin TL ceza kesti

Ticaret Bakanlığı, aldatıcı emlak ilanı paylaşanların gözünün yaşına bakmadı. Manipülatif ve manipülasyon amaçlı ilan paylaşanlara 54 milyon 500 bin TL ceza kesildi.

TÜKETİCİLERİ MAĞDUR EDEN 545 KİŞİ BELİRLENDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; emlak piyasasında fahiş fiyata sebebiyet veren ilanlar ve yanıltıcı reklamlar incelendi. 1 Eylül'den bu yana verilen satılık emlak ilanlarında, ilanın yayımda olduğu dönemde ilan fiyatında yüzde 100 ve üzeri artış yaparak piyasayı ve serbest rekabeti bozan ve tüketicileri mağdur eden 545 kişi belirlendi.

KİŞİ BAŞI 100'ER BİN TL CEZA KESİLDİ

Söz konusu kişilere, 'Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'in 'taşınmaz ticaretiyle iştigal edenler haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari faaliyetlerde bulunamaz' şeklindeki 14'üncü maddesi gereğince 100 biner TL, toplam 54 milyon 500 bin TL para cezası verildi.