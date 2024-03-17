Ticaret Bakanlığı, geçen ay 543 firmaya dahilde işleme izin belgesi düzenledi

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, yeni dönem için 4 önemli proje hakkında bilgi verdi

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, DRT Denizli'de yaptığı bir programda yeni dönem için Babadağ'a kazandırmak istedikleri 4 önemli proje hakkında bilgiler verdi. Atlı, turizm, tarım, hayvancılık ve tekstil sektörlerine odaklanacaklarını belirtti ve Babadağ'ı turizmde ön plana çıkarmak için çalışmalar yapacaklarını söyledi. Ayrıca, 'Dokuma Kart' projesiyle dokumacılara kolaylık sağlayacak bir kart uygulaması başlatacaklarını da açıkladı.