Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri 8 Milyar Liralık Ticari Eşya ve Uyuşturucu Kaçakçılığını Engelledi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri 8 Milyar Liralık Ticari Eşya ve Uyuşturucu Kaçakçılığını Engelledi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri 8 Milyar Liralık Ticari Eşya ve Uyuşturucu Kaçakçılığını Engelledi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, yeni teknoloji ve analiz teknikleri kullanarak bu yılın ilk 3 ayında düzenlediği operasyonlarda 8 milyar liralık ticari eşya ve uyuşturucu kaçakçılığını engelledi. Değerli maden kaçakçılığıyla da mücadele eden ekipler, ele geçirilen değerli maden tutarının geçen yılın aynı dönemine göre 26 kat arttığını açıkladı. Ayrıca, uyuşturucu ile mücadele kapsamında da rekor yakalama oranlarına ulaşıldı.

15.04.2024 10:31  Güncelleme: 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, bu yılın ilk 3 ayında düzenlediği operasyonlarda 8 milyar liralık ticari eşya ve uyuşturucu kaçakçılığını engelledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ekipler, yeni teknolojiye sahip sistemler ve geliştirilmiş farklı analiz teknikleri kullanarak kaçakçılık girişimini önlüyor, yasa dışı ticaretle mücadeleyi hız kesmeden sürdürüyor.

Ekiplerce, 2024 yılının ilk 3 ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 8 milyar liralık kaçak ticari eşya ve uyuşturucu ele geçirildi. Söz konusu kaçak eşyanın tutarı geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat artış gösterdi.

Değerli maden kaçakçılığı

Ekipler, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabete sebep olarak ticari hayatı sekteye uğratan değerli maden kaçakçılığıyla mücadeleye de devam ediyor.

Ele geçirilen değerli maden tutarı bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 26 katlık yükselişle 800 milyon liraya ulaştı. En fazla artış 30 kat ve 771 milyon 355 bin 366 lirayla altında, 36,3 kat ve 18 milyon 927 bin 739 lirayla pırlantada görüldü.

Toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu ile mücadele kapsamında da bu dönemde rekor yakalama oranları elde edildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin değeri geçen yılın ocak-mart döneminde 1 milyar 53 milyon lira iken bu yılın aynı döneminde 2 kat artarak 3 milyar 71 milyon liraya çıktı.

Habur Gümrük Kapısı'nda 12 adet külçe altın yakalandı

Gümrük Muhafaza ekipleri son günlerde gerçekleştirdiği operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Habur Gümrük Kapısı'na gelen bir tıra yönelik operasyon düzenlendi.

Şüpheli görülen araç x-ray cihazı ile tarandı. Aracın doğal bölmelerine saklanmış 12 adet külçe altın ele geçirildi. Külçe altınların piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu belirlendi.

Ekipler, ülkenin her noktasında 7 gün 24 saat yürüttüğü çalışmalarla kaçakçılara ve kaçakçılığa geçit vermeme kararlılığını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri 8 Milyar Liralık Ticari Eşya ve Uyuşturucu Kaçakçılığını Engelledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Huawei, Çin'de Yeni Bir Çip Fabrikası Kuruyor
    01:09 Huawei, Çin'de Yeni Bir Çip Fabrikası Kuruyor

    Huawei yönetimi, Çin'de kapsamlı bir çip fabrikası daha kurmak için çalışmalara başladı. Şirket, çip sektörünün gelişeceğini öngörerek bu alana yapacağı yatırımları artıracak. Şanghay'da yapılacak olan fabrikanın, şirketin çip ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Fabrikada üretilecek çiplerin ağırlıklı olarak akıllı telefonlar için kullanılacağı belirtiliyor. Huawei, böylece çip konusunda dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedefliyor. Şirketin dev yatırımlarının ürün fiyatlarına etki edebileceği iddia ediliyor.

  • Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
    22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk toplantısını yapacak. Toplantıda İran-İsrail gerilimi, sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti ve enflasyonla mücadele başlıkları ele alınacak.


23:25 Selçuk Bayraktar’tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt
23:19 İsrail’in misilleme saldırısı öncesi İran’dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz
23:02 Okan Buruk’tan 4-0’lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan 4-0'lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri
22:21 ABD medyası: İsrail’in İran’a saldırısı her an başlayabilir ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir
22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında İşte masadaki konu başlıkları Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
22:57 AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’ndan Şebnem Bursalı’nın “Istakoz“ paylaşımına tepki AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki
22:43 Mauro Icardi’den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko’ya gönderme Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme
22:37 Yine tarihe geçti Okan Buruk rekorlara doymuyor Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor
22:07 Sen ne yaptın Ziyech Attığı golü görenler ’’Yok artık’’ diyor Sen ne yaptın Ziyech! Attığı golü görenler ''Yok artık'' diyor
21:51 Aslan ikinci yarıda açıldı Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
21:48 ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 05:09:30. #1.11#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri 8 Milyar Liralık Ticari Eşya ve Uyuşturucu Kaçakçılığını Engelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement