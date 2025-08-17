Ticaret Bakanlığı'ndan 602 Firmaya İzin Belgesi - Son Dakika
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan 602 Firmaya İzin Belgesi

17.08.2025 09:01
Geçen ay 602 firmaya dahilde işleme izni verildi, 19 belge iptal edildi.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 602 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın, temmuz ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 602 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 16 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi, 7 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

Firmaların talebine istinaden 19 izin belgesi de iptal edildi.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı'ndan 602 Firmaya İzin Belgesi
