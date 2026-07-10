Ticaret Bakanlığı'ndan İçecek Fiyatlarına Denetim - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı'ndan İçecek Fiyatlarına Denetim

Ticaret Bakanlığı\'ndan İçecek Fiyatlarına Denetim
10.07.2026 12:42
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Ticaret Bakanlığı, depozito güncellemesi sonrası içecek ambalajlarındaki fiyat artışlarına denetim başlattı.

Depozito güncellemesi sonrası plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerdeki fiyat artışlarına yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından denetim başlatıldı.

Çevrenin korunması, geri dönüşüm oranlarının artırılması ve kaynakların verimli kullanılmasını amaçlayan Depozito Yönetim Sistemi kapsamında, belirlenen içecek ambalajları için Depozito Katılım Bedeli uygulanıyor. Tüketiciler, depozitolu ambalajları iade ederek ödedikleri depozito bedelini geri alabiliyor.

Hayata geçirilen uygulama çerçevesine plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerin fiyatında artış yaşandığına ilişkin şikayetlerin artmasıyla Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında yaşanan fiyat artışlarına ilişkin denetim başlatıldı.

Denetimlerde bir ambalajlı su ve diğer depozitolu sıvı ürünlerin fiyat etiketleri ile kasa fiyatları karşılaştırıldı. Depozito Katılım Bedeli'nin ürün fiyatına doğru ve şeffaf şekilde yansıtılıp yansıtılmadığı kontrol edilirken, tüketicilerin eksik veya yanıltıcı bilgilendirilmesine neden olabilecek uygulamalar da mercek altına alındı.

Denetimler kapsamında maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı, haksız fiyat kapsamında değerlendirilecek ve gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacağı da ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Plastik, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan İçecek Fiyatlarına Denetim - Son Dakika

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