Ticaret Bakanlığı, Yataş markasına ait çubuklu oda kokusunun güvensiz bulunduğunu belirterek ürünün piyasaya arzını yasakladı ve toplatma kararı aldı.
Bakanlığın denetimleri sonucu hazırlanan raporda, söz konusu ürünün ambalajında "Dokunsal tehlike işareti"nin uygun şekilde yer almadığı tespit edildi. Yönetmelik gereği, tehlike işaretinin ambalaj tam olarak açılmadan önce hissedilebilmesi amacıyla cam şişeleri koruyan ikincil ambalajlar üzerine değil, doğrudan ürün ambalajı üzerine yerleştirilmesi gerekiyor.
Belirlenen bu uygunsuzluk nedeniyle, Yataş'ın çubuklu oda kokusu ürünü, tüketici sağlığı açısından risk taşıdığı gerekçesiyle piyasadan çekiliyor. Bakanlık, ürünün toplatılması sürecinin derhal başlatıldığını duyurdu.
Son Dakika › Ekonomi › Ticaret Bakanlığı'ndan ünlü markanın oda kokusuna toplatma kararı - Son Dakika
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