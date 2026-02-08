Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu

Ramazan ayı öncesinde tavuk fiyatlarına yapılan zam Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi.
Bakanlık, üretici ve satıcılar tarafından fiyatlarda yaklaşık yüzde 15 artırıma gidilmesi üzerine tavuk ihracatını yarından itibaren durdurma kararı aldı. Söz konusu karar, iç piyasada arzı artırmak ve fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla alındı.
Karara ilişkin açıklama Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan'dan geldi. Kaplan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ramazan öncesi %15'e varan haksız fiyat artışlarıyla vatandaşımızı zorlayan tavuk üreticilerine karşı, Ticaret Bakanlığımız piyasayı korumak adına tavuk ihracatını durdurma kararı almıştır."
