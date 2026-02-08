Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu - Son Dakika
Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu

Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu
08.02.2026 17:25
Ramazan ayı öncesinde tavuk fiyatlarına üretici ve satıcılar tarafından yaklaşık yüzde 15 zam yapılması Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık, iç piyasada arzı artırmak ve fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla tavuk ihracatını yarından itibaren durdurma kararı aldı.

Ramazan ayı öncesinde tavuk fiyatlarına yapılan zam Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Bakanlık, üretici ve satıcılar tarafından fiyatlarda yaklaşık yüzde 15 artırıma gidilmesi üzerine tavuk ihracatını yarından itibaren durdurma kararı aldı. Söz konusu karar, iç piyasada arzı artırmak ve fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla alındı.

"HAKSIZ FİYAT ARTIŞLARIYLA VATANDAŞIMIZI ZORLAYAN TAVUK ÜRETİCİLERİNE KARŞI..."

Karara ilişkin açıklama Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan'dan geldi. Kaplan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ramazan öncesi %15'e varan haksız fiyat artışlarıyla vatandaşımızı zorlayan tavuk üreticilerine karşı, Ticaret Bakanlığımız piyasayı korumak adına tavuk ihracatını durdurma kararı almıştır."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Efem0909 Efem0909:
    Müslüman ülkede insanlar oruç tutacak ağız tadıyla iftar yapsınlar diye fiyat düşürecekleri yerde zam yapıyorlar 113 1 Yanıtla
  • Fatih4510 Fatih4510:
    Kapak olsun. 67 1 Yanıtla
  • Hakan Duztas Hakan Duztas:
    biz hak yeme günaha girme ve kul hakkı konusunda gerçekten başka bir seviye olduk esnafımız (genel değil) haksız kazanç elde etmeyi helal zannediyor.. 39 3 Yanıtla
  • 1234 1234:
    bu seferde skt rihini değiştirirler ucuza yediriyoruz derler 25 2 Yanıtla
  • Recep Kocak Recep Kocak:
    ağız tadıyla yiyemesin 14 0 Yanıtla
