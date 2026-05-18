Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi Yükseldi

18.05.2026 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TGFE, 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda nominal yüzde 31 artış gösterdi, reel değişim yok.

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE), 2026'nın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,7 ve yıllık bazda nominal yüzde 31 artarken reel olarak ise değişim göstermedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bu yılın ilk çeyreğine ilişkin TGFE verileri açıklandı.

TGFE, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,7, geçen yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 31 arttı, reel olarak ise değişim göstermedi.

Türkiye genelinde, 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,4 yükselen Dükkan Fiyat Endeksi, geçen yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 31,2, reel olarak da yüzde 0,1 artış gösterdi.

Ofis Fiyat Endeksi de aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10, geçen yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 30,3 artarken reel olarak yüzde 0,5 azaldı.

Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir'in ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde 9, yüzde 9,5 ve yüzde 8,4 artış kaydetti.

Endeks değerleri geçen yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 29,6, yüzde 36,3 ve yüzde 29,8 yükseldi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
Çorum’da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı Çorum'da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı

11:29
Pakistan, İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
Pakistan, İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
10:37
Görüntü Türkiye’den Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
09:50
İfadesinde “Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’nın mal varlığı
İfadesinde "Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 11:46:43. #7.13#
SON DAKİKA: Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.