Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi Yükseldi

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE), 2026'nın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,7 ve yıllık bazda nominal yüzde 31 artarken reel olarak ise değişim göstermedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bu yılın ilk çeyreğine ilişkin TGFE verileri açıklandı.

Türkiye genelinde, 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,4 yükselen Dükkan Fiyat Endeksi, geçen yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 31,2, reel olarak da yüzde 0,1 artış gösterdi.

Ofis Fiyat Endeksi de aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10, geçen yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 30,3 artarken reel olarak yüzde 0,5 azaldı.

Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir'in ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde 9, yüzde 9,5 ve yüzde 8,4 artış kaydetti.

Endeks değerleri geçen yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 29,6, yüzde 36,3 ve yüzde 29,8 yükseldi.