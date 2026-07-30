Ticari Gayrimenkulde Kiralık İlan Artışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ticari Gayrimenkulde Kiralık İlan Artışı

Ticari Gayrimenkulde Kiralık İlan Artışı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pandemi sonrası değişen alışkanlıklar, ticari gayrimenkulde boş iş yeri sayısını artırdı.

Ticari gayrimenkul piyasasında son dönemde kiralık iş yeri ilanlarının sayısı arttı. Mevcut iş yerlerinin boş kalmasında değişen çalışma ve alışveriş alışkanlıkları ile bazı sektörlerde yaşanan ekonomik zorlukların etkili olduğu belirtildi.

Ticari gayrimenkul piyasasında son dönemde boş kalan iş yerlerinin sayısı arttı. Pandemi sonrası yaygınlaşan hibrit çalışma modeli, nitelikli ofislere talebi artırırken şehir merkezlerinde bina içinde kalan birçok ofis boş kaldı. E-ticaretin yaygınlaşması ve bazı sektörlerde yaşanan ekonomik zorluklar da mağaza kapanışlarını beraberinde getirdi. Konut kira gelirlerinin iş yerlerine kıyasla daha hızlı yükselmesiyle yatırımcıların tercihlerinin de konuta yöneldiği bildirildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, ticari gayrimenkul piyasasında yaşanan değişimin ofis, mağaza ve yatırım tercihleri açısından birlikte ele alınması gerektiğini belirtti. Özelmacıklı, "İş yeri alım ve kiralamalarında son iki yıldır düşüş yaşanıyor. Ticari gayrimenkulleri birden fazla kategoride değerlendirmek gerekiyor. Pandemi sonrası değişen çalışma alışkanlıkları kiralık ofis sayısını artırıyor. Daha nitelikli ofisler kiralanırken, şehir merkezlerinde bina içinde kalan ofisler ise boş kalıyor" dedi.

"E-ticaret iş yerlerinin boş kalmasını etkiledi"

Değişen alışveriş alışkanlıklarının da ticari gayrimenkul piyasasını etkilediğini ifade eden Özelmacıklı, "E-ticaret hacminin artması, sokak mağazalarından yapılan alışverişleri azalttı. Bu durum, iş yerlerinin boş kalmasının nedenlerinden biri oldu. E-ticaret iş yerlerinin boş kalmasını etkiledi" diye konuştu.

"Tekstil sektöründeki zorluk mağaza kapanışlarını artırdı"

Makroekonomik gelişmelerin bazı sektörlerde mağaza kapanışlarına yol açtığını belirten Özelmacıklı, "Makroekonomik koşullar nedeniyle bazı sektörlerin zorluk yaşaması da mağazaların kapanmasına neden oluyor. Örneğin son dönemde tekstil sektörü zor bir süreçten geçiyor. Merter ve Zeytinburnu gibi bölgelerde tekstil ağırlıklı iş yerleri, yaşanan zorluklar nedeniyle kapanıyor" ifadelerini kullandı.

Yatırımcı tercihi konuta yöneldi

Yatırımcı tercihlerinde son yıllarda değişim yaşandığını kaydeden Özelmacıklı, "Yatırım açısından uzun yıllar iş yerleri daha fazla tercih edilirken, son birkaç yılda konut kiralarındaki artışın iş yerlerine kıyasla daha yüksek seyretmesi yatırımcı tercihlerinin değişmesine neden oldu. Konutların kiraya verilmesinden elde edilen gelirlerin iş yerlerine göre daha fazla artması da yatırımcıların konuta yönelmesinde etkili oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticari Gayrimenkulde Kiralık İlan Artışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Umman’ın teklifini reddetti: “Savaşın yeniden başlamasına hazırız“ demişlerdi İran, Umman'ın teklifini reddetti: "Savaşın yeniden başlamasına hazırız" demişlerdi
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler
Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok
Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu
Mucize kurtuluş Bu halde 16 kilometre yürüdü Mucize kurtuluş! Bu halde 16 kilometre yürüdü
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar 200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar

11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
10:26
5 bölgede orman yangınları sürüyor Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
10:22
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti İşte Davutoğlu’nun bundan sonraki yol haritası
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası
09:54
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Polis artık ceza kesemeyecek
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 11:30:19. #7.12#
SON DAKİKA: Ticari Gayrimenkulde Kiralık İlan Artışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.