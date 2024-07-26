TİGEM, 73 Safkan Arap Koşu Tayını Satışa Çıkarıyor - Son Dakika
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Ekonomi

TİGEM, 73 Safkan Arap Koşu Tayını Satışa Çıkarıyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Karacabey, Anadolu ve Sultansuyu Tarım İşletmelerinden toplamda 73 baş safkan Arap koşu tayını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyor. İhale, 13 Ağustos Salı günü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda gerçekleştirilecek.

26.07.2024 10:13
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 73 safkan Arap koşu tayının satışını gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Karacabey Tarım İşletmesinin 25 baş, Anadolu Tarım İşletmesinin 23 baş ve Sultansuyu Tarım İşletmesinin 25 baş olmak üzere toplam 73 baş safkan Arap koşu tayı açık artırma usulüyle teker teker satılacak.

İhale, 13 Ağustos Salı günü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. Geçici teminat tutarı tay başına 50 bin lira olarak belirlendi.

İhale şartnamesi, TİGEM ve Karacabey Tarım İşletmesinden görülebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TİGEM, 73 Safkan Arap Koşu Tayını Satışa Çıkarıyor - Son Dakika

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