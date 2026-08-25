TİGEM\'den 2026 İçin Yüzde 78 Kar Artışı Öngörüsü

Türkiye'nin 17 farklı bölgesinde tarımsal ve hayvansal üretimi sürdüren Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), önemli bir karlılığa imza atmaya hazırlanıyor.

Kurumun 2026 yılı sonu tahmini karının, bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 78'lik bir artış göstererek 1,6 milyar liraya ulaşması öngörülüyor.

TİGEM Genel Müdürü Dr. Hasan Gezginç, Karacabey İşletmesinde düzenlediği basın toplantısında kurumun güncel üretim verilerini ve gelecek dönem projeksiyonlarını kamuoyuyla paylaştı.

Geçen yılı 900 milyon lira kar ile geride bıraktıklarını hatırlatan Gezginç, büyüme ivmesinin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini belirterek, "2027 yılı için 1,8 milyar TL ve 2028 için de 2 milyar TL kar hedefimiz var." ifadesini kullandı.

"Arazilerimizin yüzde 91'ini bizzat işletiyoruz"

Iğdır'dan Kırklareli'ye, Antalya'dan Dalaman ve Karacabey'e kadar Türkiye'nin hemen hemen tüm iklim kuşaklarında üretim yaptıklarını anlatan Gezginç, şöyle konuştu:

"Dünyanın tek parça en büyük işletmesi ve TİGEM'in amiral gemisi olan Ceylanpınar dahil tüm alanlarımızda optimum faydayı sağlamaya çalışıyoruz. 2004 ve 2007 yılları arasında 20 işletmemiz 29-30 yıllığına kiraya verilmiş fakat şunu ifade etmek istiyorum; 20 işletme rakam olarak büyük görünebilir ama toplam arazi varlığımızın yüzde 9'unu oluşturuyor. Yani arazilerimizin yüzde 91'i hala TİGEM tarafından işletilmekte ve üretim yapılmakta. Arazilerimizi TİGEM personeliyle bizzat işletiyoruz."

Yağışlar genel verimi artırdı, Karacabey ve Dalaman olumsuz etkilendi

İklim şartlarının üretime etkisine değinen Gezginç, bu yıl ülke genelinde iklimin elverişli seyretmesi sayesinde verimin geçen senenin üzerine çıktığını vurguladı.

Hububatta hedefi tutturma oranlarının yüzde 101, mısırda yüzde 106 ve narenciyede yüzde 94 olduğunu belirtilen Gezginç, "Tarım açık alanda yapılan bir faaliyet olduğu için ani sıcaklık, rüzgar, don veya aşırı yağış verimi doğrudan etkiliyor. Türkiye genelinde verim iyiyken, sahil kuşağında yer alan Dalaman ile içinde bulunduğumuz Karacabey işletmemiz aşırı yağış ve rüzgardan olumsuz etkilendi." dedi.

"Sertifikalı tohumluk üretiyoruz"

TİGEM'in temel misyonunun çiftçiye kaliteli genetik materyal sağlamak olduğunun altını çizen Gezginç, şunları kaydetti:

"Biz buğdayı un ya da ekmek olsun diye değil, tohumluk amacıyla üretiyoruz. Çiftçilerimiz bizden aldıkları tohumla daha verimli ve çevreye dayanıklı ürünler elde ediyor. Aynı durum hayvancılık faaliyetlerimiz için de geçerli. Bu yıl ülke genelinde 233 bin ton sertifikalı tohum hedefimiz var. Türkiye genelindeki yaklaşık 300 bayimiz aracılığıyla, belirlediğimiz tavan fiyat üzerinden çiftçilerimize güvenilir ve ulaşılabilir tohum sağlamak için çalışıyoruz."