TİGEM, Gökhöyük Tarım İşletmesi'ndeki meyve bahçesi ve tarım arazisini kiraya verecek

Ekonomi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü, ihaleyle 490,56 dekar meyve bahçesi ve tarım arazisini kiraya verecek.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, işletmeye ait 490,56 dekar meyve bahçesi ve tarım arazisinin kiralama ihalesi açık artırma usulüyle yapılacak.

İhale, 29 Temmuz Pazartesi günü Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünün toplantı salonunda düzenlenecek. İhale için geçici teminat tutarı 110 bin 376 lira olarak belirlendi.

İhale şartnamesi, TİGEM Genel Müdürlüğü ile Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde görülebilecek.