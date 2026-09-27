TİGEM'in 15 Arap koşu tayı hibrit modelle Veliefendi'de açık artırmaya çıkıyor - Son Dakika
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TİGEM'in 15 Arap koşu tayı hibrit modelle Veliefendi'de açık artırmaya çıkıyor

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TİGEM, 15 safkan elit Arap koşu tayını hibrit model kapsamında açık artırmayla satacak. Taylar 20 Ekim saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda tek tek satılacak; kataloglar TİGEM'in sitesinden veya e-taysatis.tigem.gov.tr adresinden temin edilebilecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 15 safkan elit Arap koşu tayının satışını yapacak.

İşletmenin Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre tayların satışı, hibrit model kapsamında açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale, 20 Ekim saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.

İhalede, 15 erkek safkan elit Arap koşu tayı tek tek satılacak.

Müşteriler, tayların özelliklerini belirten katalogları, TİGEM'in internet sitesinden veya sisteme kaydolarak "https://e-taysatis.tigem.gov.tr" adresinden temin edebilecek.

Kaynak: AA
Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüİstanbulEkonomiSporSon Dakika

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SON DAKİKA: TİGEM'in 15 Arap koşu tayı hibrit modelle Veliefendi'de açık artırmaya çıkıyor - Son Dakika
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