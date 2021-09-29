TİGEM yarışlarda başarılı olmuş 7 baş safkan Arap aygır satın alacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), damızlık olabilecek vasıfta 7 baş safkan Arap aygır alımı gerçekleştirecek.

Kurumun, Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, TİGEM'in ihtiyacını karşılamak üzere, yarış hayatında başarılı olmuş ve damızlık belgesi almış veya alabilecek vasıfta, sahibi tarafından damızlık olarak satılmak istenen orijin, eşkal olarak ırk özelliğini taşıyan, yarışlarda üstün performans göstermiş ve farklı kan hatlarına mensup toplam 7 baş damızlık olabilecek vasıfta safkan Arap aygır, pazarlık usulüyle satın alınacak.

Atların, safkan Arap atları soy kütüğüne kayıtlı olması, Alkuruş, Berk, Hilalüzzaman, Kuruş, Sa'd, Seklavi kan hatlarında bulunması, 1 Ocak 2010 ve sonrası doğmuş olması gerekiyor. İlanda, atlar için aranan yarış performansı ve sağlık kriterleri de yer alıyor.

İsteklilerin, 20 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 14.30'a kadar TİGEM'e elden ya da posta yoluyla başvurması gerekiyor. Başvuru sonrası şartları uyan safkan damızlık aygırlar için pazarlık yapılacak.