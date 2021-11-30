Üye Girişi
TİM Başkanı Gülle büyüme rakamlarını değerlendirdi - Son Dakika

TİM Başkanı Gülle büyüme rakamlarını değerlendirdi

30.11.2021 11:45
TİM Başkanı Gülle büyüme rakamlarını değerlendirdi

Büyüme rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye ekonomisi 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü.

Büyüme rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye ekonomisi 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. GSYH'deki büyümeye ihracatın katkısı 5 puan (yüzde68), net ihracatın katkısı ise 6,8 puan (yüzde 92,3) oldu. İhracatla büyüyor, ihracatla güçleniyoruz. İhracat ailesi olarak büyümeye verdiğimiz katkıdan gurur duyuyoruz. Bu rakamlar Türkiye'nin ihracatla yükseleceğine olan inancımızı daha da pekiştirmiştir" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye ekonomisi 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. GSYH'deki büyümeye ihracatın katkısı 5 puan (yüzde 68), net ihracatın katkısı ise 6,8 puan (yüzde 92,3) oldu. Büyüme rakamlarını değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin pandeminin zorlu şartlarında üretim ve ihracatı aksatmayarak güvenilir üretici olarak öne çıktığını vurguladı.

"Emin adımlarla hedefe doğru"

Büyümeye verdikleri katkıdan dolayı gurur duyduklarını belirten Gülle, "Pandemi sürecinde önemli fırsatlar yakaladık ve bunları çok iyi değerlendirdik. Kısıtlamaların uzatıldığı veya artırıldığı aylarda ihracatımızdaki artış, ülkemizin artık tedarikte güvenli bir liman olduğunu göstergesi. Çünkü tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar neticesinde ithalatçı ülkeler, tedarikte tek kaynağa bağımlılığın olumsuzluklarını tecrübe etti ve yeni arayışa girdi. Bu da ihracat rakamlarımıza yansıdı. Her bir sektörümüzde, ihraç mallarımıza talep artarken Türkiye markası daha da güçlendi. Ekim ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre: yüzde 20,2'lik artışla 20,8 milyar dolar oldu. Bu rakamla beraber, tarihimizin en yüksek aylık ihracat rekoruna imza atarak ihracatta yeni bir lige çıktığımızı tescilledik. Ülkemiz yılın ilk çeyreğinde yüzde 7, ikinci çeyrekte yüzde 21,7, üçüncü çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü. GSYH'deki büyümeye ihracatın katkısı 5 puan (yüzde 68), net ihracatın katkısı ise 6,8 puan (yüzde 92,3) oldu. Bu rakamlar, 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' hedefimize emin adımlarla ilerlediğimizi; ihracatla büyüyerek ihracatla güçlendiğimizi gösteriyor" şeklinde konuştu.

"2023 yılı ihracat hedefini bir yıl önceden gerçekleştireceğiz"

Son 12 ayda 215,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek yıllık ihracat hedefi olan 211 milyar doları aşmayı başardıklarına dikkat çeken Gülle, "Yılın ilk 10 aylık dönemini baz alırsak sektörlerimiz salgının küresel ticarette oluşturduğu daralmadan neredeyse hiç etkilenmedi. 20 sektörümüz rekor kırdı. Son 12 ayın 10'unda ihracat rekoru kırarken ülkemizin dünya ihracatından aldığı pay da Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı. Orta Vadeli Program (OVP) hedefini şimdiden yakaladık. Beklentilerimizin ötesinde bir tabloyla karşı karşıyayız. İhracat ailesi, bu performansını sürdürdüğü takdirde çok daha yüksek hedeflere de kısa sürede ulaşacaktır. Görünen o ki bu tempoyla devam ettiğimiz takdirde 2023 yılının 242 milyar dolar olan OVP'deki ihracat hedefini 2022 yılında gerçekleştireceğiz. Bunun büyük ölçeğini ve yolunu inşallah bu sene alacağız. Artık Türkiye'nin ihracat kapasitesi hacmi aylık 20 milyar dolar ve üzeridir. İnşallah 2026'da, 5 sene gibi kısa bir sürede 300 milyar dolara ulaşacağız. Hayalimiz ve hedefimizi Türkiye'yi dış ticaret fazlası veren bir ülke haline getirmektir. İhracatımızın yıllık tonajı 172 milyona ulaştı. 300 milyar dolar ihracat hedefimize ulaştığımız noktada tonaj hacminin de 250 milyon tona çıkmasını bekliyoruz. Firmalarımızın sipariş defterleri, yoğun bir talep olduğunu gösteriyor" diye konuştu. - İSTANBUL

TİM Başkanı Gülle büyüme rakamlarını değerlendirdi
TİM Başkanı Gülle büyüme rakamlarını değerlendirdi

Togo Cumhuriyeti, İhracat, Türkiye, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı Gülle büyüme rakamlarını değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı 14:09 Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye dövdüğü görüntüyle infial yaratan baba Yunus Göç tutuklandı 13:56 Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye dövdüğü görüntüyle infial yaratan baba Yunus Göç tutuklandı MHP liderinin 13:27 MHP liderinin "Mansur Yavaş kendisine dikkat etsin" tehdidine ilk yanıt CHP'den: Orada dur Bahçeli 26 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmenin cezası 15 yıl daha artırıldı 12:42 26 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmenin cezası 15 yıl daha artırıldı Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu 11:53 Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu 11:41 "Marmara depreminin zamanı geldi" diyen Prof. Dr. Tüysüz, fay hattındaki 110 ilçeyi paylaştı
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! 11:13 Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! 10:37 Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!

Son Dakika Haberleri
14:09 Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım
13:40 Öldüresiye dövülen 2 aylık bebeğin annesi konuştu
13:34 Sezer Öztürk'ün tutuklanmasından sonra aile konuştu: Geriye iki yetimi kaldı
13:29 CHP'den Bahçeli'ye "Mansur Yavaş" yanıtı: Hiçbir başkanımızı tehditlere yedirmeyiz
13:28 Başak Cengiz'in katil zanlısı ve Müslüme'nin dedesi, Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındı
13:20 Transfer dedikodusu! Galatasaray Al Ahly'den Hamdi Fathi'yi transfer edecek
13:16 Selin Ciğerci'nin tektaşı ve saati tam 15 milyon TL
13:14 Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti
13:14 Turistlerin 'çölde cinsellik' fantezisi, koruma altındaki kumulları tahrip etti!
13:14 Ödül alan Messi'ye Hande Sarıoğlu'ndan tepki: Yazıklar olsun
Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım         
14:09
Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi         
14:01
Askeri casusluktan tutuklanan Metin Gürcan'ın görüntüleri ortaya çıktı: Zarf içinde 400 dolar vardı Askeri casusluktan tutuklanan Metin Gürcan'ın görüntüleri ortaya çıktı: Zarf içinde 400 dolar vardı         
13:53
Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti         
13:15
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz         
12:24
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı         
11:49
Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var         
11:34
Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler!         
10:56
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler         
09:39
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı         
08:26
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 14:22:48. #1.11#
SON DAKİKA: TİM Başkanı Gülle büyüme rakamlarını değerlendirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement