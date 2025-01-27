TİM Başkanı Gültepe Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Ekonomi

??????? Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gültepe, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan, AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın gücü" fotoğrafını seçen Gültepe, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samır Jordamovıc'in "Umut var" başlıklı karesine oy verdi.

Mustafa Gültepe, "Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hayat devam edecek", "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Pamuk şekerci" ve "Spor" kategorisinde ise Piero Cruciatti'nin??????? "Yansıma" fotoğraflarını seçti.