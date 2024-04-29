İhracat Talep ve Pazar Dayanıklılık Endeksi Mart Ayında Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

İhracat Talep ve Pazar Dayanıklılık Endeksi Mart Ayında Yükseldi

İhracat Talep ve Pazar Dayanıklılık Endeksi Mart Ayında Yükseldi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Pazar Monitörü'nün (İPM) mart ayı sonuçlarına göre, İhracat Talep Endeksi 100,3 puana, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 99,7 puana yükseldi. İhracat Talep Endeksi, geçen aya göre yüzde 0,2 artış gösterirken, Pazar Dayanıklılık Endeksi aylık bazda yüzde 0,4 arttı. Avro Bölgesi'nde ekonomik toparlanma ve ABD'de işsizlik oranının artmaması talep endeksinin olumlu seyretmesine katkı sağladı.

29.04.2024 11:18  Güncelleme: 11:21
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Pazar Monitörü'nün (İPM) mart ayı sonuçlarında İhracat Talep Endeksi 100,3 puana, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 99,7 puana yükseldi.

TİM'den yapılan açıklamada, önemli pazarlarda talebi yaratan koşullar ile global ekonomideki talep ve risklerin takip edildiği İhracat Pazar Monitörü'nün mart ayı sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, İhracat Talep Endeksi ve Pazar Dayanıklılık Endeksi'nde martta önceki aya göre yükseliş, geçen yılın aynı dönemine göre ise düşüş görüldü.

İhraç edilen ürünlere olan talep koşullarını ihracat yapılan pazarlar üzerinden, temel makroekonomik göstergeler ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden İhracat Talep Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarak 100,3 oldu. Endeks, uzun dönem dengesine yakın, ılımlı görünümünü korudu.

Avro Bölgesi'nde geçen yılki ekonomik düşüş sürecinden yavaş da olsa çıkışın sinyalleri ve ABD'de sıkı para politikasına rağmen işsizliğin artmaması talep endeksinin negatif görünüme geçmemesinin başlıca sebepleri olarak yorumlandı.

Pazar Dayanıklılık Endeksi 99,7'ye yükseldi

Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen Pazar Dayanıklılık Endeksi ise martta aylık bazda yüzde 0,4 artarak 99,7 olarak gerçekleşti.

Genişleyici para politikası adımlarının gecikmesi ve Orta Doğu'daki jeopolitik sorunların çözümden uzak olması Türkiye'nin pazarlarındaki dayanıklılığın pozitif sinyal vermemesine sebep oldu.

Kaynak: AA

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