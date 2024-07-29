TİM İhracat Pazar Monitörü'ne göre İhracat Talep ve Pazar Dayanıklılık Endeksleri yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

TİM İhracat Pazar Monitörü'ne göre İhracat Talep ve Pazar Dayanıklılık Endeksleri yükseldi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Pazar Monitörü'nün (İPM) haziran ayı sonuçlarına göre, İhracat Talep Endeksi 100,4, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 99,8 oldu. İhracat Talep Endeksi ve Pazar Dayanıklılık Endeksi'nde haziranda önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseliş görüldü. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam etmesi, iş ve tüketici güveni ile işsizlik rakamlarındaki kısmi iyileşmenin etkisiyle talep endeksinin uzun dönem ortalamasının üzerinde seyrettiği bildirildi. Pazar Dayanıklılık Endeksi ise küresel jeopolitik risklerin görece sabit kalması ve ekonomik risklerin görece iyileşmesiyle uzun dönem ortalamasına yaklaştı.

29.07.2024 12:55
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Pazar Monitörü'nün (İPM) haziran ayı sonuçlarına göre, İhracat Talep Endeksi 100,4, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 99,8 oldu.

TİM, önemli pazarlarda talebi yaratan koşullar ile global ekonomideki talep ve risklerin takip edildiği İPM'nin haziran ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, İhracat Talep Endeksi ve Pazar Dayanıklılık Endeksi'nde haziranda önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseliş görüldü.

İhraç edilen ürünlere talep koşullarını, ihracat yapılan pazarlar üzerinden, temel makroekonomik göstergeler ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden İhracat Talep Endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 0,3 artarak 100,4 oldu ve uzun dönem referans değerinin üzerine çıktı.

Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam etmesi, iş ve tüketici güveni ile işsizlik rakamlarındaki kısmi iyileşmenin etkisiyle talep endeksinin uzun dönem ortalamasının üzerinde seyrettiği bildirildi.

Pazar Dayanıklılık Endeksi 99,8 oldu

Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen Pazar Dayanıklılık Endeksi de haziranda aylık bazda yüzde 0,4, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 0,1 yükselerek 99,8 oldu.

Küresel jeopolitik risklerin görece sabit kalması ve ekonomik risklerin görece iyileşmesi ihraç pazarlarının genelinde dayanıklılığı olumlu etkileyerek endeksi uzun dönem ortalamasına yaklaştırdı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TİM İhracat Pazar Monitörü'ne göre İhracat Talep ve Pazar Dayanıklılık Endeksleri yükseldi - Son Dakika
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