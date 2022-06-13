TİM'in yeni başkanı Mustafa Gültepe oldu - Son Dakika
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TİM'in yeni başkanı Mustafa Gültepe oldu

13.06.2022 22:23
TİM'in yeni başkanı Mustafa Gültepe oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yeni başkanını seçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yeni başkanını seçti. İHKİB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Mustafa Gültepe, TİM'in yeni başkanı oldu.

61 İhracatçı Birliği, 27 sektör ile 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2021 İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ile birlikte 29. Olağan Genel Kurulu'nu İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi. "2021 İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve TİM 29.Olağan Genel Kurulu"na; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı.

İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nin ardından gerçekleştirilen Genel Kurulda, ihracat ailesinin yeni başkanı da belli oldu. Daha önce birlik ve sektör başkanlarından büyük bölümünün adı üzerinde uzlaşma sağladığı Mustafa Gültepe, Genel Kurul'daki başkanlık seçimine tek aday olarak katıldı. Kullanılan 274 geçerli 273'ünü alan Mustafa Gültepe, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 5.Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Gültepe konuşmasında, TİM Başkanlığı seçimi sürecinde sektörlerin ve birliklerin örnek bir dayanışma sergilediklerinin altını çizdi. 100 bini aşkın ihracatçı ailesinin liderliği konusunda kendisine güvenen ve destekleyen herkese teşekkür eden Gültepe, şunları söyledi:

"Küresel ihracattan aldığımız payı yüzde 50 artırabiliriz"

Gültepe, "İhracat Türkiye'nin geleceği ve vazgeçilmezi. Biz Türkiye'yi ihracatta marka ülke yapma hedefiyle yola çıktık. Tüm sektörlerimizde bilimsel ve teknolojik dönüşümü tamamlamak zorundayız. Yüksek katma değerli ihracat yapan, ulaşım ve lojistik altyapısı güçlü, tehditleri fırsata dönüştüren, rekabet gücü yüksek bir Türkiye'yi inşa etmek durumundayız. Dünyadaki trendleri izleyen değil, belirleyen bir ülke olmak için çalışacağız. Ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay yüzde 1 civarında bulunuyor. Bu payı yüzde 50 artıracak potansiyelimizin olduğuna inanıyorum. Kilogram başına ihracatta en azından 2 doları yakalayabilmeliyiz. Hedefin zor, sürecin meşakkatli olduğunu biliyorum. Ama ortak akılla, 27 sektörümüzün, 61 birliğimizin etkin katılımıyla, üstesinden gelemeyeceğimiz sorun olmadığına inanıyorum. Yeni dönemde TİM'i strateji ve vizyon liderliği yapan, gündem belirleyen bir kimliğe kavuşturacağız. Daha aktif ve senkronize çalışacağımız birliklerimizden gelecek projeler ve bilgi akışı en önemli veri kaynağımız olacak. Projeleri olgunlaştırıp, ekonomi yönetimine taşıyarak ihracatımızın gelişimine katkı sunacağız" dedi.

Gültepe, tüm çalışmalarda herkese eşit mesafede duracaklarını ve kısır tartışmaların içinde kaybolmayacaklarını sözlerine ekledi. - İSTANBUL

TİM'in yeni başkanı Mustafa Gültepe oldu
TİM'in yeni başkanı Mustafa Gültepe oldu

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Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yeni başkanı, İHKİB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Mustafa Gültepe oldu Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yeni başkanı, İHKİB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Mustafa Gültepe oldu TİM Başkanı olarak son konuşmasını yapan İsmail Gülle: Türkiye ekonomisinin ve ihracatının hizmetkarı olmaya devam edeceğim TİM Başkanı olarak son konuşmasını yapan İsmail Gülle: Türkiye ekonomisinin ve ihracatının hizmetkarı olmaya devam edeceğim
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, İstanbul, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TİM'in yeni başkanı Mustafa Gültepe oldu - Son Dakika

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