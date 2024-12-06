TIMSS 2023'te Türkiye'den Önemli Başarı - Son Dakika
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Ekonomi

TIMSS 2023'te Türkiye'den Önemli Başarı

Türkiye, TIMSS 2023'te fen bilimlerinde dördüncü, tüm alanlarda ise en yüksek 10'da yer aldı.

06.12.2024 16:47
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Türk Eğitim Derneğinin düşünce kuruluşu TEDMEM, "TIMSS 2023" raporunun Türkiye için öne çıkan bulgularını bir araya getirdi.

Türk Eğitim Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından dört yılda bir düzenlenen TIMSS (Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması), 4'üncü ve 8'inmci sınıf öğrencilerinin matematik ve fen bilimleri alanlarındaki başarılarını değerlendiriyor.

Dünya genelinde birçok ülkenin katıldığı kapsamlı araştırma, eğitim sistemlerinin performansını karşılaştırmalı olarak analiz etmek, öğretim programlarının etkisini ölçmek ve uzun vadeli başarı eğilimlerini izlemek açısından kritik bir rol oynuyor.

Rapora göre, Türkiye'nin özellikle 4'üncü sınıf düzeyindeki fen bilimleri başarısında, eğitimde dünya çapında yüksek performans gösteren Singapur, Çin ve Güney Kore'nin ardından dördüncü sıraya yerleşmesi, dikkati çekici bir başarı olarak kayda geçti.

PISA 2022 bulgularıyla birlikte ele alındığında Türkiye'nin fen bilimlerinde yakaladığı ivme önemli görülmektedir.

Türkiye'nin TIMSS 2023'te elde ettiği başarının ne kadar sürdürülebilir olduğu, eğitim sisteminin yapısal reformlarının ne kadar derinleştiği ve bu başarıların her düzeydeki öğrenciye ulaşma kapasitesinin ne ölçüde genişlediği gibi soruların yanıtları, Türkiye'nin eğitim politikasındaki gelecek yönelimleri için kritik önem taşıyor.

Türkiye ilk sıralarda yer aldı

Rapora göre Türkiye TIMSS 2023'te, tüm sınıf düzeyi ve alanlarda bugüne kadarki en yüksek başarı sırasını elde ederek 8'inci sınıf matematik alanı dışında tüm sınıf düzeylerinde ve alanlarda başarı düzeyi en yüksek ilk 10 ülke arasında yer aldı.

Türkiye'nin tüm sınıf düzeylerinde (4'üncü sınıf ve 8'inci sınıf) ve alanlarda (matematik ve fen bilimleri) başarı puanları TIMSS 2019'a kıyasla artış gösterdi ve bu puanlar uluslararası ortalamanın üzerinde kaldı. Ayrıca 4'üncü ve 8'inci sınıf matematik ve fen bilimleri alanlarında, TIMSS 2011'den itibaren alt düzey ve alt düzeyin altında kalan öğrenci oranları azaldı, üst ve ileri düzeydeki öğrenci oranları ise artış gösterdi.

TIMSS 2023'te tüm sınıf düzeyleri ve alanlarda en fazla puan artışı gösteren ülkeler arasında Türkiye ilk sıralarda yer aldı. 4'üncü sınıf matematik alanında başarı puanını 30 puan artırarak en fazla puan artışı gösteren ülke oldu. Fen bilimleri alanında da 4'üncü sınıfta başarı puanını 44 puan artırarak en fazla puan artışı gösteren ülke yine Türkiye oldu.

8'inci sınıf matematik alanında başarı puanını 13 puan artıran Türkiye en fazla puan artışı gösteren 4'üncü ülke oldu ve yine 8'inci sınıf fen bilimleri alanında başarı puanını 15 puan artırarak en fazla puan artışı gösteren 2'inci ülke konumuna erişti.

Kaynak: AA

Güney Kore, Singapur, Politika, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TIMSS 2023'te Türkiye'den Önemli Başarı - Son Dakika

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