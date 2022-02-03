Tivibu'da şubat ayında Kore rüzgarı esecek

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'da Kore yapımı "Parazit" gibi bol ödüllü filmlerin yanı sıra, eleştirmenlerden tam not alan yapımlar "Kirala Satın Al" ve "Tivibu Film" klasörlerine eklendi.

Türk Telekom açıklamasına göre, Tivibu, dramdan komediye, fantastikten bilim kurguya birbirinden özel içeriği seyircisiyle buluşturmayı sürdürüyor.

Kore filmlerinin ön plana çıktığı şubat ayında, 2020 yılında "En iyi Film" de dahil 6 dalda Oscar ödülü kazanan "Parazit" 19 Şubat'ta Sinema TV'de izleyiciyle buluşuyor. Sinemaseverlerden bol övgü alan "Parazit", ekonomik olarak birbirine zıt iki ailenin hayatlarının kesişmesiyle yaşananları, kara mizah ve gerilim unsurlarıyla besleyerek anlatıyor.

Dünya sinemasında geniş yankı uyandıran "Gangnam Çeteleri", "Bizim Dünyamız" ve "Çıkış"ın aralarında olduğu Kore yapımı filmler, 23 Şubat- 23 Mart tarihleri arasında "Kore Rüzgarı" klasöründe ay boyunca izlenebilecek.

En yeni yapımların yer aldığı "Kirala Satın Al" klasörüne eklenen 2021 yılı animasyon yapımı "Luka", küçük bir çocuğun arkadaşı ile başından geçen macera dolu yazı içeriyor. Klasörde yayınlanan ve 2021'de sinema severlerle buluşan "Ten Rings- Shang-Chi ve On Halka Efsanesi" ise babası tarafından suikastçı olmak üzere yetiştirilen Shang-Chi'nin hikayesini konu alıyor.

M.Ö 6. yüzyıla dayanan bir hikayeyi anlatan "Tomris" ve 2021 yılında sinemaseverler tarafından beğenilen "Ölümcül Dövüş", "Tivibu Film" klasöründe dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. Ünlü video oyunu Mortal Kombat'ın uyarlaması olan "Ölümcül Dövüş", kendisini bir anda kadim savaşçıların arasında bulan Cole Young ve iki alem arasındaki ölümcül kavgayı anlatıyor.

Ara'lı Yorum: Mario Levi, bu ay habitat TV'de yayınlanıyor

habitat TV, geziden kültür sanata, gıdadan tarihe çok sayıda yapımı şubat ayında da belgesel tutkunları ile buluşturuyor. Fotoğraf sanatının efsane ismi Ara Güler'in yol arkadaşı Fatih Aslan'ın, başarılı yazar Mario Levi ile bir araya gelerek usta sanatçıyla anılarını paylaştığı Ara'lı Yorum: Mario Levi, bu ay habitat TV'de yayınlanıyor.

Habitat'ın gastronomi kuşağı "Bir Tatlı Dünya Turu"nda, gezgin İris Çıngı, Osmanlı mutfağı uzmanı Şef Yunus Emre Akkor ile birlikte, Gaziantep'in meşhur baklavasının izini sürüyor. Bir başka bölümde de İris Çıngı, Avusturya ticaret müsteşarı Georg Karabaczek'in evine konuk oluyor. Avusturya'da kahvelere eşlik eden Apfelstrudel ve Sacher Torte'nin hikayesinin anlatıldığı "Bir Tatlı Dünya Turu: Avusturya Lezzetleri" habitat TV'de ekrana geliyor.

Anadolu'nun en eski mega kentlerinden Efes'in hikayelerinin anlatıldığı "Müze Atlası: Efes Müzesi" belgeselinde, bir asrı deviren bu dünya mirası ve 200 kişilik dev metropol hakkında bilgiler aktarılıyor. '

Konuşan Tarih'in Mısır Çarşısı bölümünde ise sanat tarihçisi Feride Bozcu ve Türk parfümör Vedat Ozan bir araya gelerek 17'inci yüzyılda İstanbul'un ekonomik yapısına ve kültürüne eklenen Mısır Çarşısı'nın yolculuğunu ele alıyor.