Tivibu'da İspanya Süper Kupası heyecanı

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu'da, İspanya Süper Kupası yarı final maçları naklen yayınlanıyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın heyecanla beklediği El Classico'da (Barcelona-Real Madrid) ezeli rekabet ekranlarda bir kez daha seyirciyle buluşurken, Atletico Madrid- Athletic Bilbao maçları sporseverlere keyifli bir futbol deneyimi yaşatacak.

Tivibu aboneleri, İspanya Süper Kupası yarı finallerinden El-Classico'yu Erkut Öztürk'ün sunumuyla 12 Ocak Çarşamba günü Tivibu Spor 3 kanalından izleyebilecekler. Atletico Madrid ile geçen sezonun Süper Kupa sahibi Athletic Bilbao'nun karşılaşacağı yarı final ise 13 Ocak Perşembe günü Tivibu Spor 2 kanalından takip edilebilecek.