TIW26'da Creative Tech Zone yapay zeka sinemasıyla insan-teknolojiyi sorguluyor - Son Dakika
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TIW26'da Creative Tech Zone yapay zeka sinemasıyla insan-teknolojiyi sorguluyor

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TIW26\'da Creative Tech Zone yapay zeka sinemasıyla insan-teknolojiyi sorguluyor
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TIW26 kapsamındaki Creative Tech Zone sergisi, Haliç Kongre Merkezi'nde insan-teknoloji ilişkisini sanat ve etkileşimli deneyimlerle ele alıyor. Serginin AI Cinema Stage bölümünde yapay zeka temelli üretimler yer alıyor.

Türkiye Innovation Week 2026 (Türkiye İnovasyon Haftası-TIW26) kapsamında Ayşe Demirci küratörlüğünde hazırlanan Creative Tech Zone sergisi, insan ve teknoloji arasındaki değişen ilişkiyi sanat eserleri ve etkileşimli deneyimlerle ele alıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Ticaret Bakanlığının desteğiyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TIW26, bu yıl "Humanity 6.0-İnsanlığın Yeni Evresi" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, 13'üncüsü düzenlenen etkinlik kapsamında Ayşe Demirci küratörlüğünde hazırlanan Creative Tech Zone sergisi de ziyaretçilerle buluştu.

Sergide yapay zeka, biyoloji, nörobilim ve sürdürülebilirlik ekseninde hazırlanan çalışmalar, insan, makine, duygu ve zeka arasındaki değişen ilişkilere odaklanıyor. Beden ile veri, doğal ile yapay arasındaki sınırları sorgulayan eserler, ziyaretçilere teknolojinin insan yaşamı ve yaratıcılığı üzerindeki etkilerini farklı perspektiflerden deneyimleme imkanı sunuyor.

Sergide, Parker Heyl ve Mac Van Dam'ın "Cosmobloom", Hüseyin Aksoylu'nun "Manyetik" ve Uğur Acil'in Balloon "Kendi İçimde Döndüm Dolaştım" adlı çalışmalarının da aralarında bulunduğu çok sayıda eser yer alıyor. Seçkide, insanın dijital dünyayla ilişkisini, biyolojik süreçleri ve doğanın teknolojiyle kesişimini ele alan çalışmalar dikkati çekiyor.

Yapay zeka sinemanın sınırlarını genişletiyor

Creative Tech Zone sergisinin AI Cinema Stage bölümünde ise Can Büyükberber, Gökay Gedik ve Bora Somunoğlu'nun yapay zeka temelli üretimleri bir araya getiriliyor. Hareketli görüntü ve sinema üzerinden insan yaratıcılığı ile üretken teknolojiler arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalar, yapay zekanın görsel anlatım alanında açtığı yeni olanakları ortaya koyuyor.

Ziyaretçileri hareket, algı, beden ve biyolojik veriler aracılığıyla deneyimin parçası olmaya davet eden sergi, teknolojinin gelişimiyle birlikte insan olma halinin nasıl değiştiğine ilişkin sorular yöneltiyor.

Kaynak: AA
Kültür SanatYapay ZekaTeknolojiEkonomiSanatSon Dakika

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