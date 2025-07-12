TKDK\'dan Altıntaş\'ta Bilgilendirme Toplantısı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörlüğü, 2025 yılı destekleme dönemine yönelik IPARD III Programı kapsamında Altıntaş ilçesinde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıya üreticiler yoğun ilgi gösterirken, katılımcılara programın destek kapsamı, başvuru süreci ve sağlanan hibeler hakkında detaylı bilgi verildi. TKDK Kütahya İl Koordinatörü Birsen Karaaslan yaptığı açıklamada, "IPARD III Programı 2025 yılı destekleme dönemine ilişkin Altıntaş ilçemizde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Organizasyonda emeği geçen Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürümüze, Altıntaş Ziraat Odası Başkanımıza ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Karaaslan açıklamasını, "Üretim sizden, destek bizden" sözleriyle tamamladı. - KÜTAHYA