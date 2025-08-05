TMO 2025/2026 Fındık Alım Fiyatlarını Açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025/2026 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını duyurdu.

TMO, 2025/2026 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarını karşılamak, pazarlama kaynaklı sorunların önüne geçmek amacıyla belirlenen fiyatlar, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre belirlendi. Buna göre, Giresun kalite kabuklu fındık için kilogram başına 200 lira, Levant kalite kabuklu fındık için ise 195 lira fiyat uygulanacak. Ayrıca, yüksek randımanlı fındığa, yani yüzde 50 randımanın üzerindeki ürünler için her artı 1 randıman için Giresun kaliteye kilogram başına 4 lira, Levant kaliteye ise kilogram başına 3,90 lira ilave fiyat verilecek.

TMO, fındık alımlarıyla ilgili olarak teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladı. Alımlar, 25 Ağustos'tan itibaren randevulu olarak yapılacak. Üreticiler, 18 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerlerinden, 'randevu.tmo.gov.tr' adresinden veya e-Devlet üzerinden randevu alabilecek.

Üreticilere, TMO'ya ürün teslim ederken rutubet sorunuyla karşılaşmamaları için ürünlerini iyi kurutmaları uyarısında bulunuldu. Aynı zamanda yetkililer, yeni hasat sezonunun ve açıklanan alım fiyatlarının üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu. - ANKARA