TMO, hububat ve haşhaş kapsülü alım bedellerini üreticilerin hesaplarına aktardı - Son Dakika
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TMO, hububat ve haşhaş kapsülü alım bedellerini üreticilerin hesaplarına aktardı

TMO, hububat ve haşhaş kapsülü alım bedellerini üreticilerin hesaplarına aktardı
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 13-19 Ağustos'ta alımı yapılan hububat bedeli 6 milyar 280 milyon lira ve 19-25 Ağustos'ta teslim edilen haşhaş kapsülü bedeli 62 milyon lira olmak üzere toplam ödemeleri bugün üreticilerin banka hesaplarına aktardı. Ödemelerin periyodik olarak süreceği ve üreticilerin SMS ile bilgilendirileceği bildirildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hububat ve haşhaş kapsülü alım bedellerinin bugün itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

TMO'nun NSosyal hesabından yapılan açıklamada, alım ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, hububat ve haşhaş kapsülü alım ödemelerinin devam ettiği belirtilerek, 13-19 Ağustos'ta alımı yapılan hububat bedelinin 6 milyar 280 milyon lira, 19-25 Ağustos'ta teslim edilen haşhaş kapsülü bedelinin ise 62 milyon lira olduğu bildirildi.

Söz konusu ödemelerin bugün itibarıyla üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı belirtilen açıklamada, "Ödemesi yapılan üreticiler SMS ile bilgilendirilmektedir. Ödemeler periyodik olarak devam edecektir. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TMO, hububat ve haşhaş kapsülü alım bedellerini üreticilerin hesaplarına aktardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TMO, hububat ve haşhaş kapsülü alım bedellerini üreticilerin hesaplarına aktardı - Son Dakika
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