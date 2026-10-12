TMSF, 75 personel alımı için başvuruları 30 Ekim'e kadar e-Devlet'ten kabul ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TMSF, 75 personel alımı için başvuruları 30 Ekim'e kadar e-Devlet'ten kabul ediyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TMSF, İstanbul merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 10 fon denetçi yardımcısı, 45 fon uzman yardımcısı ve 20 fon avukatı kadrosuna toplam 75 personel alımı yapacak. Adaylar başvurularını 30 Ekim saat 17.00'ye kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) fon denetçi yardımcılığı, fon uzman yardımcılığı ve fon avukatlığı görevlerini yürütmek üzere 75 personel alımı gerçekleştirecek.

TMSF'nin fon denetçi yardımcılığı, fon uzman yardımcılığı ve fon avukatlığı giriş sınavı ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TMSF İstanbul merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9'uncu dereceden 10 fon denetçi yardımcısı, 45 fon uzman yardımcısı ve 20 fon avukatı kadrolarına atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapacak.

Adaylar, ilanlardan yalnızca birine müracaat edebilecek. Başvuru şartlarını karşılayan adaylar, KPSS puan sıralamasına göre yazılı giriş sınavına katılmaya hak kazanacak.

Fon denetçi yardımcılığı için başvuranların toplam sayısının 200 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 200 aday yazılı giriş sınavına alınacak. Fon uzman yardımcılığı için bu şart 900 kişi olarak belirlenirken, fon avukatlığı için ise 400 olarak saptandı. Ayrıca eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacak.

Fon denetçi yardımcılığı, fon uzman yardımcılığı ve fon avukatlığı için başvuru yapacak adaylarda, sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranacak.

Adaylar başvurularını bugünden itibaren 30 Ekim saat 17.00'ye kadar e-Devlet üzerinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı hizmetine erişerek Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirebilecek.

Giriş sınavıyla ilgili tüm bilgilendirmeler, kurumun resmi internet sayfasında duyuru yoluyla yapılacak olup adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacak.

Kaynak: AA
Tasarruf Mevduatı Sigorta FonuE-DevletİstanbulEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci’den A Milli Takım’a sürpriz hoca önerisi Nihat Kahveci'den A Milli Takım'a sürpriz hoca önerisi
Lionel Messi geleceğin dünya yıldızlarını açıkladı Listede bir de Türk var Lionel Messi geleceğin dünya yıldızlarını açıkladı! Listede bir de Türk var
Örümcek Adam’dan şaşırtan hareket: Geçen ay boşandığı eşinin nikahını kıydı Örümcek Adam'dan şaşırtan hareket: Geçen ay boşandığı eşinin nikahını kıydı
Trump’ın yeni gözdesi bugün göreve başlıyor: Harika bir iş çıkaracak Trump'ın yeni gözdesi bugün göreve başlıyor: Harika bir iş çıkaracak
Ordu taarruza geçti Husilere eş zamanlı 1732 operasyon Ordu taarruza geçti! Husilere eş zamanlı 1732 operasyon
İki ülke sınırındaki altın madenine hava saldırısı 72 madenci hayatını kaybetti İki ülke sınırındaki altın madenine hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti
10:04
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti RAMS Park kapalı gişe
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe
09:57
Biletler yok satmıştı Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı
Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı
09:32
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi
Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
09:18
Fon soruşturmaları sürerken TMSF’den dikkat çeken hamle 75 personel alınacak
Fon soruşturmaları sürerken TMSF'den dikkat çeken hamle! 75 personel alınacak
09:12
Galatasaray’da bomba Okan Buruk kararı Dursun Özbek harekete geçiyor
Galatasaray'da bomba Okan Buruk kararı! Dursun Özbek harekete geçiyor
08:56
Avrupa’da suikast alarmı Başbakan ülke ismi verip uyarmıştı
Avrupa'da suikast alarmı! Başbakan ülke ismi verip uyarmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 10:15:34. #.0.2#
SON DAKİKA: TMSF, 75 personel alımı için başvuruları 30 Ekim'e kadar e-Devlet'ten kabul ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei