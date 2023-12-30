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TMSF, Ertur Mühendislik'in yüzde 50 hisselerini 700 milyon lira bedelle satışa çıkardı - Son Dakika
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TMSF, Ertur Mühendislik'in yüzde 50 hisselerini 700 milyon lira bedelle satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Ertur Mühendislik'in yüzde 50 hisselerini 700 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı. İhaleye katılmak için 70 milyon lira teminat yatırılması ve 23 Ocak saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerekiyor. İhale, 24 Ocak tarihinde saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında yapılacak.

TMSF, Ertur Mühendislik\'in yüzde 50 hisselerini 700 milyon lira bedelle satışa çıkardı
30.12.2023 - 11:31,
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Ertur Mühendislik'in hisselerinin yüzde 50'sini 700 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Kurumun Ertur Mühendislik İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'de bulunan toplam yüzde 50 oranındaki hisseleri bir araya getirilerek Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen "Ertur Mühendislik'in yüzde 50 Oranındaki Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ihale edilecek.

Muhammen bedelin 700 milyon lira olarak belirlendiği ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

İhaleye katılabilmek için 70 milyon lira teminat yatırılması ve 23 Ocak saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerekiyor.

İhale, 24 Ocak tarihinde saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında yapılacak.

Kaynak: AA
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMSF, Ertur Mühendislik'in yüzde 50 hisselerini 700 milyon lira bedelle satışa çıkardı - Son Dakika


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