TOBB Başkanı: Demokrasiden yana net tavır aldık - Son Dakika
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TOBB Başkanı: Demokrasiden yana net tavır aldık

14.07.2026 13:37
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, darbe girişimi gecesi devlet ve milletin yanında saf tuttuklarını belirterek, şehitlerin emanetine sahip çıkıp demokrasiyi güçlendirmenin en büyük görev olduğunu ifade etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz 2016 gecesinde, ilk andan itibaren, hiç tereddüt etmeden devletin ve milletin yanında saf tuttuklarını belirterek, "Bugün de yine bizlere düşen en büyük görev, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, demokrasimizi daha da güçlendirmektir." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Meşru kabul edilebilecek tek idarenin, yetkisini milletten alan, seçilmiş yönetimler olduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, TOBB ve oda borsa camiası olarak, her zaman demokrasinin, milletin ve devletin yanında olduklarına işaret etti.

Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz 2016 gecesi, demokrasiye, istiklale ve milletin iradesine hain bir darbe girişiminde bulunulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"O karanlık gecede Türk milleti, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve yaşlısıyla sokaklara dökülerek canı pahasına Cumhuriyetine ve geleceğine sahip çıkmıştır. Türk iş dünyasının çatı kuruluşu olarak, o gece ilk andan itibaren hiç tereddüt etmeden devletimizin ve milletimizin yanında saf tuttuk. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek demokrasiden yana olan net tavrımızı ortaya koyduk. Bugün de yine bizlere düşen en büyük görev, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, demokrasimizi daha da güçlendirmektir. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz."

Kaynak: AA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, 15 Temmuz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı: Demokrasiden yana net tavır aldık - Son Dakika

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