Hisarcıklıoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Hisarcıklıoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

30.04.2022 11:44
Hisarcıklıoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin hedeflerine emekçi, girişimci dayanışmasıyla ulaşacağını söyledi.

Arzu edilen refah seviyesine ulaşmak için birlik ve beraberliğin en önemli unsur olduğunun altını çizen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "İşçi ve işveren üretimin ayrılmaz iki parçasıdır. Bizim kültürümüzde alın teri kutsal ve değerlidir. Birinci hedefimiz el ele vererek üretmek olmalı. Üretmeden paylaşmak mümkün değil. Akıl ve alın terleriyle çalışarak, üreterek ülkemizin geleceğine katkı sağlayan bütün emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" dedi. - ANKARA

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Türkiye, 1 Mayıs, Emekçi, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hisarcıklıoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika


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