TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Emek ve alın teri Türklerin inancında önemli bir değer

Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, emek ve alın terinin Türklerin inanç dünyasında yadsınamaz ve çok önemli bir değer olduğunu belirterek, "İş fikirleri, girişimciler ve sanayiciler olmadan üretim olmayacağı gibi işçi kardeşlerimizin emeği ve çalışmaları olmadan da üretim olmaz." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" nedeniyle yayımladığı mesajda, işçi ve işverenin çalışma hayatında bir bütünün vazgeçilmez parçaları olduğunu bildirdi.

Üretimin bir ekip işi olduğuna dikkati çeken, Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Emek ve alın teri, bizim inancımızda yadsınamaz çok önemli bir değerdir. İş fikirleri, girişimciler ve sanayiciler olmadan üretim olmayacağı gibi işçi kardeşlerimizin emeği ve çalışmaları olmadan da üretim olmaz. Hep beraber daha güzel ve daha müreffeh günler görmek istiyorsak bunun yolu, birlik ve beraberlikten içinde var gücümüzle çalışmaktan geçer. Akıl ve alın terleriyle çalışarak, üreterek ülkemizin gelişmesine, ekonominin büyümesine katkı sağlayan bütün emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."