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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Madencilik sektörü çevreye rağmen değil, sağlıklı bir şekilde büyümeli" - Son Dakika

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Madencilik sektörü çevreye rağmen değil, sağlıklı bir şekilde büyümeli"

17.11.2021 00:58
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Madencilik sektörü çevreye rağmen değil, sağlıklı bir şekilde büyümeli"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, enerji arz güvenliğinin hiç olmadığı kadar kıymetli olduğu bir sürecin içinde olunduğuna dikkat çekerek, "Bu süreçte, sektörün, kömür gibi yerli kaynaklarımızı da uygun şekilde değerlendirebilmesine imkan tanımalıyız.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, enerji arz güvenliğinin hiç olmadığı kadar kıymetli olduğu bir sürecin içinde olunduğuna dikkat çekerek, "Bu süreçte, sektörün, kömür gibi yerli kaynaklarımızı da uygun şekilde değerlendirebilmesine imkan tanımalıyız. Madencilik sektörü çevreye rağmen değil; küresel çevre politikalarına uyum sağlayarak, sağlıklı bir şekilde büyümeli" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Madencilik Meclisi tarafından, altın, bakır, kömür, mermer ve krom başta olmak üzere Türkiye'nin yer altı kaynakları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlanan "Türkiye Madencilik Sektörü Gelişim Raporu" tanıtımı düzenlendi. Tanıtım programına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Türkiye Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan ile madencilik meclisi üyeleri katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmasında, dünyanın dijital bir dönüşüm içinde olduğunu belirterek, "Bu dönüşüm, sanayi başta olmak üzere tüm sektörleri yakından ilgilendiriyor. Madencilik sektörü de bu dönüşümden en fazla etkilenecek, üretim zincirinde köklü değişikliklerin yaşanacağı sektörlerin başında geliyor" dedi.

Otonom sistemlerin ve insansız madencilik faaliyetlerinin gittikçe yaygınlaştığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, söz konusu gelişmelerin sektörün verimliliğini önemli ölçüde artıracağını öngörerek, "Dizel araçların yerini alacak elektrikli iş makineleri sektörün karbon ayak izini düşürecek, çevreye uyumunu kolaylaştıracak" diye konuştu.

"Neredeyse tüm ülkelerin ana gündem maddesi kömürden çıkış"

Hisarcıklıoğlu, sektörün ilerleyen dönemde odaklanacağı en önemli konu başlığının iklim değişikliği ile mücadele olduğunu ifade ederek, "İşte geçtiğimiz hafta Glasgow'da düzenlenen İklim Değişikliği Konferansı'ndan neredeyse tüm ülkelerin ana gündem maddesi enerji politikalarıydı" dedi.

"Madencilik sektörü çevreye rağmen değil; küresel çevre politikalarına uyum sağlayarak, sağlıklı bir şekilde büyümeli"

Hisarcıklıoğlu, enerji arz güvenliğinin hiç olmadığı kadar kıymetli olduğu bir sürecin içinde olunduğuna dikkati çekerek, "Bu süreçte, sektörün, kömür gibi yerli kaynaklarımızı da uygun şekilde değerlendirebilmesine imkan tanımalıyız. Madencilik sektörü çevreye rağmen değil; küresel çevre politikalarına uyum sağlayarak, sağlıklı bir şekilde büyümeli. Bugün tarımda, binalarda, yapı kimyasallarında, araçlarda, kağıtta, plastikte, enerjide ve yüksek teknoloji ürünlerinde maden ürünleri bulunuyor. Kısacası maden, hayatımızın her evresinde yer alıyor. O yüzden madenciliğin dışında kalamayız. Ama sektörümüzü zamanın ruhuna uygun şekilde dönüştürüp, geliştirmeye devam edebiliriz" diye konuştu.

"Dünyanın geleceği madenlerimizde yatıyor"

Uzak doğuda su tüketimini ve karbon ayak izini azaltmak üzere, ağaç yerine mermerden kağıt üretilmeye başlandığı örneğini veren Hisarcıklıoğlu, "Dünyanın geleceği madenlerimizde yatıyor" dedi.

"Türkiye Madencilik Sektörü Gelişim Raporu, madencilik sektörümüzün geleceğine ışık tutacak"

Türkiye Madencilik Sektörü Gelişim Raporu'nun tanıtımını yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Rapor, madencilik sektörümüzün geleceğine ışık tutacak. Raporda bir yandan madencilik sektörünün güncel durumunu ele alınırken, diğer yandan sektörün geleceğine yönelik projeksiyonlar ortaya koyulmaktadır. Dokuz bölümden oluşan raporda, madencilik sektörünün hukuki, ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimi ele alınmakta, sektörün zayıf ve güçlü yanları irdelenmektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Madencilik, Türkiye, Enerji, Kömür, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Madencilik sektörü çevreye rağmen değil, sağlıklı bir şekilde büyümeli' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Madencilik sektörü çevreye rağmen değil, sağlıklı bir şekilde büyümeli" - Son Dakika
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