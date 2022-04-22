TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Ulusal egemenliğin ve aydınlık yarınların teminatı, çocuklardır" - Son Dakika
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Ulusal egemenliğin ve aydınlık yarınların teminatı, çocuklardır"

22.04.2022 14:25
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Ulusal egemenliğin ve aydınlık yarınların teminatı, çocuklardır"

Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ulusal egemenliğin ve aydınlık yarınların en büyük teminatının sevgi ve kardeşlik duygularıyla yetiştirilen çocuklar olduğunu söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ulusal egemenliğin ve aydınlık yarınların en büyük teminatının sevgi ve kardeşlik duygularıyla yetiştirilen çocuklar olduğunu söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"Yeryüzündeki en çağdaş yönetim biçimi milletin egemenliğine dayanan yönetimlerdir" diyen Hisarcıklıoğlu, Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ancak demokrasi ve milli iradeye dayanan sistemle ulaşılacağını vurguladı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu mesajında şu cümlelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, bir kez daha büyük bir sevinç ve gururla kutluyoruz. Gücünü milletten almayan hiçbir yönetimin günümüz uygar dünyası için ileri bir model olduğunu düşünemeyiz. Atatürk de bu ilerici ve gerçekçi fikir çerçevesinde bize en güzel rotayı çizmiştir. Türk iş dünyası olarak her zaman diyoruz ki, gençlerimiz yeni teknolojileri ve bilgileri özümseyerek, bizi daha güzel yarınlara taşıyacak. Türkiye'nin geleceği için çocuklarımızı, gençlerimizi girişimci olarak yetiştirmeye gayret edelim. Çünkü kalkınmanın en önemli anahtarı çocuklarımıza aşılayacağımız girişimci ruhtur. Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını bir kez daha şükran ve minnet duygularımızla anıyor, milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." - ANKARA

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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