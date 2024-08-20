TOBB Başkanı: Uluslararası sağlık turizmine yönelik karalama kampanyaları bertaraf edilmeli

Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin sağlık turizminde yetkinliğinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, "Ancak, yurt dışında ülkemizin uluslararası sağlık turizmine yönelik ciddi karalama kampanyaları mevcut, bu kampanyaların bertaraf edilmesine yönelik Sağlık Bakanlığımızın öncü olmasına ihtiyacımız var." dedi.

Sağlık Sektörü İstişare Toplantısı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla TOBB'da yapıldı.

Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, toplantıya ilaç, medikal, kozmetik, sağlık hizmetleri ve uluslararası sağlık turizmi sektör temsilcilerinin katılım sağladığını söyledi.

Sağlık sektörünün tıbbi cihazdan ilaca ve sağlık hizmet sağlayıcılarına kadar çok geniş bir alan olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Aynı zamanda söz konusu sektörler ürettikleri yüksek teknolojili ve katma değerli ürünlerle ülkemiz ticaretine de büyük katkıda bulunmaktadır. En önemlisi, odağında insan olan, sosyal, ekonomik ve politik sonuçlarıyla hepimizi doğrudan etkileyen bir sektör. Pandemide de sektörün ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gördük." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, sektörün sürdürülebilirliğinin sağlanmasının ve tedarik zincirinin kırılmamasının her şeyden önemli olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer yandan, uluslararası sağlık turizmi dış ticaret dengesine sağladığı katkının yanı sıra ülke tanıtımımız açısından da çok kıymetli. Bu alandaki yetkinliğimiz oldukça yüksek. Ancak yurt dışında ülkemizin uluslararası sağlık turizmine yönelik ciddi karalama kampanyaları mevcut, bu kampanyaların bertaraf edilmesine yönelik Sağlık Bakanlığımızın öncü olmasına ihtiyacımız var. Tüm bu hususlarda Bakanlığımızın gerekli adımları ivedilikle atmasını diliyoruz."

Bakanlık ile özel sektörün birlikte hareket etmesinin, Türkiye'yi ve sektörü daha güçlü bir geleceğe taşımada büyük önem arz ettiğini bildiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Burada bulunan ekip, alanında uzmanlaşmış kıymetli firmalarımızın temsilcilerinden oluşuyor. Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Sizin de bizim yanımızda olduğunuzu biliyoruz ve bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. Bu toplantılarımızın ve işbirliklerimizin devamını arzu ediyoruz."